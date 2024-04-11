В "Центрэнерго" озвучили последствия разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки РФ

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области. В настоящее время продолжается разбор завалов в результате российского удара.
Что известно о последствиях атаки РФ по Трипольской ТЭС
Как сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гот, ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.
Что касается последствий, то Гот отметил, что это полная потеря генерации — тепловой генерации и маневренной генерации, которая ощутится в пиках потребления электроэнергии.
Он отметил, что маневренное поколение работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие поколения не могут этого сделать.
Гота рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела схожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но остановлены и не способны к работе.
Атака РФ на Украину в ночь на 11 апреля
Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.
Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.
По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
Также во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК — серьезно повреждено оборудование предприятий.
Напомним, 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, являющаяся крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.
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