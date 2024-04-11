В "Центрэнерго" озвучили последствия разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В "Центрэнерго" озвучили последствия разрушения Трипольской ТЭС в результате атаки РФ

ТЭС
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области. В настоящее время продолжается разбор завалов в результате российского удара.

Что известно о последствиях атаки РФ по Трипольской ТЭС

Как сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гот, ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.

Я надеюсь, что киевляне не почувствуют на сегодняшний день (последствий — ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а по всей энергосистеме Украины. На сегодняшний день у меня есть информация, что ситуация стабильная, — добавил Андрей Гот.

Что касается последствий, то Гот отметил, что это полная потеря генерации — тепловой генерации и маневренной генерации, которая ощутится в пиках потребления электроэнергии.

Он отметил, что маневренное поколение работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие поколения не могут этого сделать.

Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация может это делать. Ну, к сожалению, сегодня уже не может, — отметил Андрей Гот.

Гота рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела схожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но остановлены и не способны к работе.

И мы через несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем, как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти термины не могу в силу объективных причин» , — пояснил он.

Атака РФ на Украину в ночь на 11 апреля

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

  • В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.

  • По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

  • В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

  • Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Также во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК — серьезно повреждено оборудование предприятий.

Напомним, 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, являющаяся крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

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