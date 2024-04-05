Россия за последние недели уничтожила 80% украинских ТЭЦ — Шмыгаль
Категория
Украина
Дата публикации

Россия за последние недели уничтожила 80% украинских ТЭЦ — Шмыгаль

Россия за последние недели уничтожила 80% украинских ТЭЦ — Шмыгаль
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Источник:  ERR

Россияне за последние недели ударами уничтожили 80% теплоэлектроцентралей Украины.

Какие последствия атак РФ по ТЭЦ Украины

К сожалению, Россия продолжает энергетический террор — только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

По словам премьер-министра Украины, Россия продолжает избивать ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы.

К сожалению, в последние недели Россия уничтожила 80% теплоэлектроцентралей, — сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина ищет у партнеров оборудование, которое помогло бы восстанавливать пострадавшие блоки электростанций. Также создается децентрализованная система снабжения энергии населению.

Что известно об атаках РФ на украинскую энергетику

22 марта российские оккупанты совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему.

В Харькове произошел блекаут. Оккупанты запустили по Украине более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов. Силы ПВО сбили 92 цели из 151. Среди прочего оккупанты ударили по Днепровской ГЭС, но угрозы прорыва плотины нет. Обе станции, входящие в состав ДнепроГЭС (ГЭС-1 и ГЭС-2), прекратили работу, в то же время ГЭС-2 получила критические повреждения.

В результате атаки на Днепропетровщине, Одеской области, Донбасе вводили экстренные и стабилизационные отключения света.

В ночь на 29 марта Россия нанесла мощный ракетный авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что враг применил разные типы ракет и ударные дроны, всего 99 средств воздушного нападения.

Повреждена энергоинфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской и Черновицкой областях. Целями окупантов также были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, расположенные в Черкасской и Черновицкой областях.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, россияне своими комбинированными воздушными ударами по территории Украины сейчас пытаются нанести как можно большее разрушение энергетическому сектору страны.

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