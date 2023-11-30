Армия РФ ночью повредила ТЭЦ на юге Украины. Есть разрушение

Российские террористы ночью 30 ноября обстреляли из артерии теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на юге Украины. В результате атаки есть разрушение зданий и оборудования.
Россияне ночью повредили ТЭЦ на юге Украины
Как отметили энергетики, теплоснабжение потребителей не прекращалось, но возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.
Также отмечается, что солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии по солнечным электростанциям. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.
Атака РФ по Украине 30 ноября
В эту ночь российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.
В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.
Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.
Также российские войска ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пять "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, однако есть попадания.
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