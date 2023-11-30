Армия РФ ночью повредила ТЭЦ на юге Украины. Есть разрушение
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ночью повредила ТЭЦ на юге Украины. Есть разрушение

обстрел
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Источник:  Укрэнерго

Российские террористы ночью 30 ноября обстреляли из артерии теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) на юге Украины. В результате атаки есть разрушение зданий и оборудования.

Россияне ночью повредили ТЭЦ на юге Украины

Ночью артиллерийскими обстрелами была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования, говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, теплоснабжение потребителей не прекращалось, но возможности для электроснабжения ограничены. В работу включился блок на одной из тепловых электростанций.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей, - сообщили в "Укрэнерго".

Также отмечается, что солнечная погода способствует производству большего объема электроэнергии по солнечным электростанциям. Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Атака РФ по Украине 30 ноября

В эту ночь российские войска атаковали территорию Украины зенитными управляемыми ракетами С-300 и дронами-камикадзе.

В общей сложности силы ПВО уничтожили 14 ударных БПЛА. Противовоздушная оборона работала в южных, восточных и центральных регионах.

Однако есть и попадание. Оккупанты нанесли удар по Донецкой области восемью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате атаки многие раненые, в том числе дети, под завалами еще могут быть люди.

Также российские войска ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Пять "Шахедов" удалось сбить силам ПВО, однако есть попадания.

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