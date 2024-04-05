Росія за останні тижні знищила 80% українських ТЕЦ — Шмигаль

Які наслідки атак РФ по ТЕЦ України

На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — лише за останні тижні росіяни знищили понад 6 гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України

За словами премʼєр-міністра України, Росія продовжує бити ракетами по енергетичним об'єктам, знищує трансформатори, генератори.

На жаль, протягом останніх тижнів Росія знищила 80% теплоелектроцентралей, — сказав Шмигаль. Поширити

Премʼєр додав, що Україна шукає у партнерів обладнання, яке б допомогло відновлювати постраждалі блоки електростанцій. Також створюється децентралізована система постачання енергії населенню.

Що відомо про атаки РФ на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему.

У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

В результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня Росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу.

Пошкоджено енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.