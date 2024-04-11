ГУР озвучило цель РФ во время массированной ракетной атаки на Украину

Российские войска намеренно выбирают своими целями в Украине во время массированных атак гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений.

Какова цель ракетного удара РФ по Украине

Как сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.

Что касается цели, то здесь ясно видно, что удары наносятся именно по гражданским объектам, не имеющим никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре, — констатировал Андрей Юсов. Поделиться

То есть, по его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране.

То, что они не смогли по организационным причинам, не успели сделать зимой, они пытаются догнать сейчас по поводу уничтожения украинской энергетики. Андрей Юсов Представитель ГУР

Он подчеркнул, что все, что делает Россия, это военные преступления и это то, что видит весь мир.

И противодействие этим преступлениям тоже известно, украинское руководство говорит об этом на весь мир, — резюмировал представитель ГУР. Поделиться

Ракетная атака РФ 11 апреля. Что известно

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.