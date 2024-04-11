ГУР озвучило цель РФ во время массированной ракетной атаки на Украину

Российские войска намеренно выбирают своими целями в Украине во время массированных атак гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений.
Какова цель ракетного удара РФ по Украине
Как сообщил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, о вероятности таких комбинированных и массированных атак было известно и об этом говорилось публично.
То есть, по его словам, намеренно ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране.
Он подчеркнул, что все, что делает Россия, это военные преступления и это то, что видит весь мир.
Ракетная атака РФ 11 апреля. Что известно
Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.
Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры.
По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Во Львовской области поражен объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию в Червоноградском. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.
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