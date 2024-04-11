Во время массированной ракетной атаки 11 апреля Россия обстреляла две теплоэлектростанции ДТЭК и два подземных газовых хранилища Нафтогаза.

Атаки РФ на ТЭЦ и газовые хранилища 11 апреля

В ДТЭК сообщили, что Россия серьезно повредила оборудование двух предприятий.

После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. Поделиться

По предварительной информации, пострадавших нет.

В ДТЭК отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти в 170 раз.

В Нафтогазе сообщили, что утром РФ атаковала два подземных хранилища газа.

Хранилища продолжают работать. Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

Сотрудники не пострадали.

Ранее начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ночью крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция — в Червоноградском. Поделиться

Пожар оперативно потушили. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ракетная атака 11 апреля: что известно

Войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.