ВСУ уничтожили более 800 солдат РФ, 5 танков и 48 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 450890 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7137 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 13 679 (+12) ед;

артиллерийских систем — 11 452 (+48) ед;

РСЗО — 1040 ед.;

средства ПВО — 754 ед. (+1);

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9104 ед. (+34);

крылатых ракет — 2069 ед. (+2);

кораблей/катеров — 26 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 15 298 (+50) ед;

специальной техники — 1882 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак возле населенных пунктов Керамик, Бердичи, Уманское, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.