ЗСУ знищили понад 800 солдатів РФ, 5 танків та 48 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 450 890 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 810 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7137 (+5) од;

бойових броньованих машин — 13 679 (+12) од.;

артилерійських систем — 11 452 (+48) од.;

РСЗВ — 1040 од.;

засоби ППО — 754 од. (+1);

літаків — 347 од.;

гелікоптерів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9104 од. (+34);

крилатих ракет — 2069 од. (+2);

кораблів/катерів — 26 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 15 298 (+50) од.;

спеціальної техніки — 1882 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак біля населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.