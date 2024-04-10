За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни, українські військові після серії успішних контратак на захід від Кремінної на Луганщині повернули частину позицій, до цього захоплених окупаційною армією РФ.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Аналітики зазначають, що нещодавно злочинній армії РФ вдалось просунутись на південь від Кремінної.

В ISW наголошують, що російські окупанти досягли незначних успіхів на південь від Білогорівки.

Один з російських воєнкорів заявив, що наразі окупаційна армія РФ веде бої за тактичні висоти в районі кар'єру і захопила обмежені позиції в цьому районі.

Російські джерела також стверджували, що в районі Тернів (на захід від Кремінної) точилися запеклі бої, але російські війська втрачають обмежені позиції через постійні українські контратаки.

Позиційні бої протягом 9 квітня також точились в районі Бахмута, однак без підтверджених змін лінії фронту.

За словами представника ОСУВ “Хортиця”, підполковника Назара Волошина, злочинна армія РФ продовжує атаки із задіянням великої кількості піхоти на схід від Часового Яру.

Він зазначив, що росіяни перекидають піхоту на БМП для проведення штурмів українських позицій без спорядження за підтримки артилерії.

Позиційні бої тривали:

на північний схід від Бахмута в районі Верхньокам'янського, Спірного та Роздолівки;

на захід від Бахмута в районі Нового (безпосередньо на схід від Часового Яру);

на південний захід від Бахмута в районі Ступочок, Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики ISW також додають, що для забезпечення просування власних військ в районі Часового Яру окупаційна армія РФ продовжує завдавати ударів важкими авіабомбами по позиціях українських військових.

Російський блогер заявив, що штурмовики Су-25 ВКС Росії завдають важких керованих бомбових ударів FAB-250 по українських укріпленнях у Часовому Яру, а також використовують ракети S-8 і S-13 для знищення українських укріплень у Часовому Яру.

Аналітики також фіксують ймовірне просування російських окупантів на захід від Авдіївки і нібито захоплення Первомайського, що на південний захід від Авдіївки.

Кадри з геолокацією, опубліковані 9 квітня, показують, що російські війська просунулися полями на північний схід від Нетайлового (безпосередньо на захід від Первомайського).

Бойові дії також тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Бердичів;

на захід від Авдіївки в районі Уманського;

на південний захід від Авдіївки в районі Невельського.

За словами одного з українських військових, що перебуває на фронті в районі Авдіївки, наразі російські військові злочинці намагаються захопити Семенівку, проводячи атаки по п'ять-сім піхотинців як зі сходу, так і півночі.

Військовий ЗСУ підкреслив, що російські війська останніми днями не проводили механізованих атак під Семенівкою і зазвичай використовують БМП для перекидання невеликих піхотних груп до лінії фронту.

Він також додав, що російські ВКС завдають 25-30 плануючих бомбових ударів КАБ на день у напрямку Авдіївки.

Аналітики заявляють про просування злочинної армії РФ на захід і на південний захід від Донецька.

Зазначається, що окупантам вдалось досягти успіхів уздовж вулиці Ватутіна на південному сході Красногорівки.

Однак вказується, що українським військовим ймовірно вдалось відновити позиції у Красногорівці.

Командування повітряно-десантних військ України зазначило, що за останні три дні українські війська знищили понад 18 російських транспортних засобів різних типів у Новомихайлівці, у тому числі три танки та вісім бойових машин.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Обмежені позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 9 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Українські військові джерела повідомили про позиційні бої поблизу Урожайного і Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки).

Що відомо про ситуацію на південному фронті

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного, Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного);

на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

Також, як зазначають аналітики, позиційні бої протягом 9 квітня тривали в районі Кринок на лівому березі Херсонської області, однак без підтверджених змін лінії фронту.