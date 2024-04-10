По информации аналитиков из Института изучения войны, украинские военные после серии успешных контратак к западу от Кременной в Луганской области вернули часть позиций, до этого захваченных оккупационной армией РФ.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Аналитики отмечают, что недавно преступной армии РФ удалось продвинуться к югу от Кременной.

В ISW отмечают, что российские оккупанты достигли незначительных успехов к югу от Белогоровки.

Один из российских военкоров заявил, что оккупационная армия РФ ведет бои за тактические высоты в районе карьера и захватила ограниченные позиции в этом районе.

Российские источники также утверждали, что в районе Тернов (к западу от Кременной) шли ожесточенные бои, но российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

Позиционные бои в течение 9 апреля также шли в районе Бахмута, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", подполковника Назара Волошина, преступная армия РФ продолжает атаки с задействованием большого количества пехоты к востоку от Временного Яра.

Он отметил, что россияне опрокидывают пехоту на БМП для проведения штурмов украинских позиций без снаряжения при поддержке артиллерии.

Позиционные бои продолжались:

северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекаменского, Спорного и Раздолевки;

к западу от Бахмута в районе Нового (непосредственно к востоку от Временного Яра);

юго-западнее Бахмута в районе Ступочек, Клещиевки и Андреевки.

Аналитики ISW также добавляют, что для обеспечения продвижения собственных войск в районе Временного Яра оккупационная армия РФ продолжает наносить удары тяжелыми авиабомбами по позициям украинских военных.

Российский блогер заявил, что штурмовики Су-25 ВКС России наносят тяжелые управляемые бомбовые удары FAB-250 по украинским укреплениям во Временном Яру, а также используют ракеты S-8 и S-13 для уничтожения украинских укреплений во Временном Яру.

Аналитики также фиксируют вероятное продвижение российских окупантов к западу от Авдеевки и якобы захват Первомайского, юго-западнее Авдеевки.

Кадры с геолокацией, опубликованные 9 апреля, показывают, что российские войска продвинулись по полям северо-восточнее Нетайлового (непосредственно к западу от Первомайского).

Боевые действия также продолжались :

северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки и Бердичев;

к западу от Авдеевки в Уманском районе;

юго-западнее Авдеевки в районе Невельского.

По словам одного из украинских военных, находящегося на фронте в районе Авдеевки, российские военные преступники пытаются захватить Семеновку, проводя атаки по пять-семь пехотинцев как с востока, так и севера.

Военный ВСУ подчеркнул, что российские войска в последние дни не проводили механизированных атак под Семеновкой и обычно используют БМП для опрокидывания небольших пехотных групп к линии фронта.

Он также добавил, что российские ВКС наносят 25-30 планирующих бомбовых ударов КАБ в день в направлении Авдеевки.

Аналитики заявляют о продвижении преступной армии РФ западнее и юго-западнее Донецка.

Отмечается, что оккупантам удалось добиться успехов вдоль улицы Ватутина на юго-востоке Красногоровки.

Однако указывается, что украинским военным, вероятно, удалось восстановить позиции в Красногоровке.

Командование воздушно-десантных войск Украины отметило, что за последние три дня украинские войска уничтожили более 18 российских транспортных средств разных типов в Новомихайловке, в том числе три танка и восемь боевых машин.

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Ограниченные позиционные бои продолжались в районе границ Донецкой и Запорожской областей 9 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Украинские военные источники сообщили о позиционных боях вблизи Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки).

Что известно о ситуации на южном фронте

Позиционные бои продолжались:

вблизи Роботиного, Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботиного);

северо-западнее Вербового (восточнее Роботиного).

Также, как отмечают аналитики, позиционные бои в течение 9 апреля продолжались в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, однако без подтвержденных изменений в линии фронта.