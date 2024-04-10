ЗСУ уразили 8 районів зосередження особового складу армії РФ

Протягом 10 квітня на фронті відбулося 47 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.
Що відбувається на фронті 10 квітня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських воїнів та мирних населених пунктах країни.
На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 3 атаки, а на Бахмутському — 17.
Згідно з останніми даними, на Авдіївському напрямку солдати РФ намагалися двічі безуспішно просунутися в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області.
На Оріхівському напрямку була зафіксована одна атака армії РФ на позиції бійців ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області.
Нові успіхи ЗСУ на фронті — перші подробиці
На Херсонському напрямку росіяни досі не змогли вибити українських воїнів із плацдармів на лівобережжі Дніпра.
Генштаб ЗСУ наголошує, що ворог здійснив 5 атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області, однак усі вони були провальними.
Окрім того, наголошується, що підрозділи ракетних військ ЗСУ змогли уразити 8 районів зосередження особового складу ворога та зенітно-ракетний комплекс армії РФ.
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