ЗСУ уразили 8 районів зосередження особового складу армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ уразили 8 районів зосередження особового складу армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом 10 квітня на фронті відбулося 47 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими воїнами.

Що відбувається на фронті 10 квітня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, армія РФ завдала 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснила 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських воїнів та мирних населених пунктах країни.

На Лиманському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 3 атаки, а на Бахмутському — 17.

Згідно з останніми даними, на Авдіївському напрямку солдати РФ намагалися двічі безуспішно просунутися в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів спробував прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку була зафіксована одна атака армії РФ на позиції бійців ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області.

Нові успіхи ЗСУ на фронті — перші подробиці

На Херсонському напрямку росіяни досі не змогли вибити українських воїнів із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Генштаб ЗСУ наголошує, що ворог здійснив 5 атак на позиції ЗСУ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області, однак усі вони були провальними.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.

Окрім того, наголошується, що підрозділи ракетних військ ЗСУ змогли уразити 8 районів зосередження особового складу ворога та зенітно-ракетний комплекс армії РФ.

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