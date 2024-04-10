ВСУ поразили 8 районов сосредоточения личного состава армии РФ

В течение 10 апреля на фронте произошло 47 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.
Что происходит на фронте 10 апреля
Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершила 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам страны.
На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отбить 3 атаки, а на Бахмутском — 17.
Согласно последним данным, на Авдеевском направлении солдаты РФ пытались дважды безуспешно продвинуться в районах населённых пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области.
На Ореховском направлении была зафиксирована одна атака армии РФ на позиции бойцов ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.
Новые успехи ВСУ на фронте — первые подробности
На Херсонском направлении россияне до сих пор не смогли выбить украинских воинов из плацдармов на левобережье Днепра.
Генштаб ВСУ отмечает, что враг совершил 5 атак на позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, однако все они были провальными.
Кроме того, указано, что подразделения ракетных войск ВСУ смогли поразить 8 районов сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетный комплекс армии РФ.
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