ВСУ поразили 8 районов сосредоточения личного состава армии РФ

В течение 10 апреля на фронте произошло 47 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими воинами.

Что происходит на фронте 10 апреля

Как сообщает Генштаб ВСУ, армия РФ нанесла 6 ракетных и 65 авиационных ударов, совершила 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам страны.

На Лиманском направлении бойцам ВСУ удалось отбить 3 атаки, а на Бахмутском — 17.

Согласно последним данным, на Авдеевском направлении солдаты РФ пытались дважды безуспешно продвинуться в районах населённых пунктов Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 14 раз попытался прорвать оборону наших войск. Поделиться

На Ореховском направлении была зафиксирована одна атака армии РФ на позиции бойцов ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.

Новые успехи ВСУ на фронте — первые подробности

На Херсонском направлении россияне до сих пор не смогли выбить украинских воинов из плацдармов на левобережье Днепра.

Генштаб ВСУ отмечает, что враг совершил 5 атак на позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, однако все они были провальными.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника. Поделиться

Кроме того, указано, что подразделения ракетных войск ВСУ смогли поразить 8 районов сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетный комплекс армии РФ.