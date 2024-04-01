ЗСУ знищили російський РЕБ "Житель" — відео

Українські спецпідрозділи продовжують завдавати нищівних ударів окупантам на фронті. На цей раз ССО знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.

Що відомо про знищення РЕБ "Житель"

Усе сталося на Запорізькому напрямку, де оператори 3-го окремого полку ССО під час проведення розвідувальних операцій виявили ворожий комплекс РЕБ. Після чого вони навели на ворожу ціль вогонь ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

На Запорізькому напрямку оператори 3-го окремого полку ССО виявили АСП Р-330Ж "Житель".

Що відомо про АСП Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж "Житель" — це радіоелектронний бортовий комплекс, який призначений для захисту та маскування військових об'єктів від радіолокаційного виявлення і наведення на них ракет та авіації противника.

Основною функцією цього комплексу є створення перешкод для роботи радіолокаційних систем противника, забезпечення електронного прикриття військових підрозділів та об'єктів, а також ведення інформаційної війни.

"Житель" може виявляти, ідентифікувати та припиняти роботу радіолокаційних станцій противника на значній відстані, що дозволяє унеможливити їх ефективне використання.