ВСУ уничтожили российский РЭБ "Житель" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский РЭБ "Житель" — видео

ССО
РЭБ "Житель"
Читати українською

Украинские спецподразделения продолжают наносить сокрушительные удары оккупантам на фронте. В этот раз ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении.

Что известно об уничтожении РЭБ "Житель"

Все произошло в Запорожском направлении, где операторы 3-го отдельного полка ССО во время проведения разведывательных операций обнаружили враждебный комплекс РЭБ. После чего они привели на враждебную цель огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

Что известно об АСП Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж "Житель" — это радиоэлектронный бортовой комплекс, предназначенный для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации противника.

Основная функция этого комплекса — создание препятствий для работы радиолокационных систем противника, обеспечение электронного прикрытия военных подразделений и объектов, а также ведение информационной войны.

"Житель" может выявлять, идентифицировать и прекращать работу радиолокационных станций противника на значительном расстоянии, что позволяет исключить их эффективное использование.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ "Житель" на Таврическом направлении
Александр Тарнавский
Станцию РЭБ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны РФ атаковали дронами станцию РЭБ "Житель" – видео
ГПСУ
Станция РЭБ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия откажет в виде на жительство тысячам россиян
Латвия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?