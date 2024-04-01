ВСУ уничтожили российский РЭБ "Житель" — видео

Украинские спецподразделения продолжают наносить сокрушительные удары оккупантам на фронте. В этот раз ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Житель" на Запорожском направлении.

Что известно об уничтожении РЭБ "Житель"

Все произошло в Запорожском направлении, где операторы 3-го отдельного полка ССО во время проведения разведывательных операций обнаружили враждебный комплекс РЭБ. После чего они привели на враждебную цель огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

В Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

Что известно об АСП Р-330Ж "Житель"

АСП Р-330Ж "Житель" — это радиоэлектронный бортовой комплекс, предназначенный для защиты и маскировки военных объектов от радиолокационного обнаружения и наведения на них ракет и авиации противника.

Основная функция этого комплекса — создание препятствий для работы радиолокационных систем противника, обеспечение электронного прикрытия военных подразделений и объектов, а также ведение информационной войны.

"Житель" может выявлять, идентифицировать и прекращать работу радиолокационных станций противника на значительном расстоянии, что позволяет исключить их эффективное использование.