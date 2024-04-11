РФ вдарила по двох теплоелектростанціях ДТЕК та газових сховищах
Категорія
Економіка
Дата публікації

РФ вдарила по двох теплоелектростанціях ДТЕК та газових сховищах

ДТЕК
ДСНС

Під час масованої ракетної атаки 11 квітня Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК та два підземних газових сховища Нафтогазу.

Атаки РФ на ТЕЦ та газові сховища 11 квітня

У ДТЕК повідомили, що Росія серйозно пошкодила обладнання двох підприємств.

Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У ДТЕК зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

У Нафтогазі повідомили, що зранку РФ атакувала два підземні сховища газу.

Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.

Співробітники не постраждали.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському.

Пожежу оперативно загасили. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. Постраждалих немає.

Ракетна атака 11 квітня: що відомо

Війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Оперативні служби ліквідовують пожежу.

  • По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

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