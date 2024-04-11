ГУР озвучило мету РФ під час масованої ракетної атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР озвучило мету РФ під час масованої ракетної атаки на Україну

ракета
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські війська навмисно обирають своїми цілями в Україні під час масованих атак цивільні об'єкти, щоб завдати якнайбільше руйнувань.

Яка мета ракетного удару РФ по Україні

Як повідомив представник ГУР України Андрій Юсов, про імовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.

Що стосується мети, то тут чітко видно, що удари завдаються саме по цивільних об'єктах, які не мають жодного стосунку до військової чи оборонної інфраструктури, — констатував Андрій Юсов.

Тобто, за його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.

Те, що вони не змогли з організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Він підкреслив, що все, що робить Росія — це воєнні злочини і це те, що бачить весь світ.

І протидія цим злочинам теж відома, українське керівництво говорить про це на весь світ, — резюмував представник ГУР.

Ракетна атака РФ 11 квітня. Що відомо

Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

  • На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

  • По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.

  • У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

  • На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

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