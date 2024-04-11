ГУР озвучило мету РФ під час масованої ракетної атаки на Україну

Російські війська навмисно обирають своїми цілями в Україні під час масованих атак цивільні об'єкти, щоб завдати якнайбільше руйнувань.
Яка мета ракетного удару РФ по Україні
Як повідомив представник ГУР України Андрій Юсов, про імовірність таких комбінованих і масованих атак було відомо і про це говорилося публічно.
Тобто, за його словами, навмисно ставка робиться на те, щоб завдати якомога більше руйнувань, уражень саме об'єктам цивільної інфраструктури й ускладнити життя мирних громадян та посилити гуманітарні проблеми в країні.
Він підкреслив, що все, що робить Росія — це воєнні злочини і це те, що бачить весь світ.
Ракетна атака РФ 11 квітня. Що відомо
Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.
Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.
Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.
По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
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