РФ пошкодила обʼєкти "Укренерго" в 5 областях під час масованої атаки на Україну

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ 11 квітня пошкодила підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Що відомо про пошкодження обʼєктів "Укренерго"

Як зазначається, росіяни завдали нового масованого по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та обʼєкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Також в компанії додали, що на Харківщині застосовані графіки аварійних відключень. Наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

Ракетна атака 11 квітня: що відомо

Війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури. Оперативні служби ліквідовують пожежу.

По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Також під час масованої ракетної атаки 11 квітня Росія обстріляла дві теплоелектростанції ДТЕК та два підземних газових сховища Нафтогазу.

У ДТЕК зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.