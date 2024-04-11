РФ повредила объекты "Укрэнерго" в 5 областях во время массированной атаки на Украину

В результате массированной ракетной атаки РФ 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Что известно о повреждении объектов "Укрэнерго"

Как отмечается, россияне нанесли новый массированный по объектам энергетическую инфраструктуру.

Вражескими ракетами и дронами были повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

Также в компании добавили, что в Харьковской области применены графики аварийных отключений. В настоящее время в других регионах ограничение потребления не применялось.

Ракетная атака 11 апреля: что известно

Войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами объект критической инфраструктуры. Оперативные службы ликвидируют пожар.

По критической инфраструктуре Харькова и области было нанесено не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Также во время массированной ракетной атаки 11 апреля Россия обстреляла две теплоэлектростанции ДТЭК и два подземных газовых хранилища Нафтогаза.

В ДТЭК отметили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти в 170 раз.

Ранее начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что ночью крылатые ракеты разного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.