У "Центренерго" озвучили наслідки руйнування Трипільської ТЕС внаслідок атаки РФ

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області. Наразі продовжується розбір завалів внаслідок російського удару.
Що відомо про наслідки атаки РФ по Трипільській ТЕС
Як повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гот, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.
Щодо наслідків то Гот зауважив, що це повна втрата генерації — теплової генерації та маневреної генерації, яка відчується в піках споживання електроенергії.
Він відзначив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.
Гота розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Він відзначив, що в серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.
Атака РФ на Україну у ніч на 11 квітня
Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.
Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.
Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.
По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Також під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Нагадаємо, 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.
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