У "Центренерго" озвучили наслідки руйнування Трипільської ТЕС внаслідок атаки РФ

Що відомо про наслідки атаки РФ по Трипільській ТЕС

Як повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гот, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків — ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна, — додав Андрій Гот. Поширити

Щодо наслідків то Гот зауважив, що це повна втрата генерації — теплової генерації та маневреної генерації, яка відчується в піках споживання електроенергії.

Він відзначив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може це робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може, — відзначив Андрій Гот. Поширити

Гота розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Він відзначив, що в серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин, — пояснив він. Поширити

Атака РФ на Україну у ніч на 11 квітня

Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами об'єкт критичної інфраструктури.

По критичній інфраструктурі Харкова та області було нанесено щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону без електропостачання.

У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

На Львівщині уражено обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Також під час ракетної атаки 11 квітня Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання підприємств.