Росія могла атакувати Україну крилатими ракетами з субмарин — речник ВМС ЗСУ

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, який заявляв, що росіяни практично не використовують морські ракетоносії для ударів, повідомив про ймовірність того, що вночі 11 квітня Росія застосувала підводні носії крилатих ракет у Чорному морі.

Росія, ймовірно, атакувала Україну крилатими ракетами з субмарин

Якщо підтвердиться залучення підводних човнів для обстрілу, то можна буде казати про нову тактику РФ — використання субмарин для ударів по Україні крилатими ракетами.

Про це Плетенчук заявив у коментарі Суспільне Крим

За словами речника ВМС ЗСУ, Росія могла отримати за застосування крилатих ракет у Чорному морі вогневе ураження у відповідь, тому вона сховала носії крилатих ракет в пункті базування в Новоросійську та продовжувала шукати способи їх застосування.

Сьогодні (11 квітня — ред.) є вірогідність, що ворог застосовував знову підводний носій крилатих ракет. Якщо ця інформація підтвердиться, що він не просто так виходив в море з Новоросійська, то можна казати про нову тактику застосування, яка полягає в тому, що ворог застосовує виключно підводні носії крилатих ракет, але якщо буде підтвердження, що застосували його для обстрілу. Дмитро Плетенчук Речник ВМС ЗСУ

Він зазначив, що у складі Чорноморського флоту Росії було шість носіїв крилатих ракет проєкту 636.3 "Варшавянка". Два з цих підводних човнів на початок повномасштабного вторгнення були поза межами Чорного моря, а чотири — залишалися в акваторії.

Плетенчук додав, що одну дизель-електричну субмарину цього проєкту було знищено ударом Повітряних сил ЗСУ — йдеться про "Ростов на Дону". Тому наразі в строю залишаються три підводних носії крилатих ракет проєкту 636. Кожен з них може нести на борту до чотирьох ракет. Таким чином, загальний залп субмарин може складати 12 ракет.

Другий елемент відносно нової тактики росіян в Чорному морі полягає у збільшенні повітряних компонентів щодо патрулювання прибережної смуги та акваторії: застосування гелікоптерів та застарілих літаків типу Бе-12, або інших літальних апаратів. Тому слід очікувати, що випадки як з Ка-27 можуть повторюватися. Поширити

Ракетна атака 11 квітня

Повітряні сили повідомляють, що за ніч було знищено 18 ракет та 39 ударних дронів.

Основним напрямком удару була Львівська область.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл.);

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область);

12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл.);

40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим).

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.