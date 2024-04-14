ВСУ отразили 11 атак армии РФ на Новопавловском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 11 атак армии РФ на Новопавловском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 14.04.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток зафиксировано 42 боевых столкновения.

Всего враг нанес 8 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Хлебороб Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новосадово Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Семеновка и Яснобродовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Александрополь Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг в течение суток совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Никольское, Белозерка, Огромное, Михайловка, Кизомыс, Берислав Херсонской области и город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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