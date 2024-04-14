За последние сутки российские войска потеряли 890 солдат, 5 танков, 34 артсистемы, 11 РСЗО и 2 средства ПВО. На фронте произошло 76 боевых столкновений.
Удары ВСУ по оккупантам
По данным Генштаба за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по:
11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
1 пункта управления,
2 наземных станциях управления БпЛА,
1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава и 2 средствам противовоздушной обороны противника.
Ситуация на передовой
На Бахмутском направлении украинскими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый, Опытное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении, украинскими защитниками отражено 9 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону украинских войск.
На Ореховском направлении в захватчики 6 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск на плацдармах на левобережье Днепра.
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