Как ВСУ удается решать проблему с нехваткой боеприпасов — объяснение заместителя главы Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Как ВСУ удается решать проблему с нехваткой боеприпасов — объяснение заместителя главы Генштаба

Артиллеристы ВСУ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам заместителя Главкома ВСУ Вадима Сухаревского, украинские военные на передовой компенсируют нехватку артиллерийских и других боеприпасов за счет использования дронов отечественного производства.

Как ВСУ удается компенсировать нехватку артиллерийских снарядов на поле боя

Сухаревский подчеркнул, что с начала этого года украинские военные получили от отечественных производителей практически втрое больше дронов, чем за весь прошлый год.

Заместитель Сырского подчеркнул, что производство дронов будет стремительно увеличиваться.

Основной вызов для нас — это технологический вызов. И мы должны идти в ногу с развитием тактики, с развитием смены технологий на поле. И действительно этот момент является тем процессом, который занимает огромный кусок работы как организационной, так и технической, — объясняет Сухаревский.

По его словам, на отдельных участках фронта украинские военные перехватили инициативу в оккупационной армии РФ.

Ограниченность наших ресурсов в плане артиллерии как раз и компенсируется тем, что беспилотные авиационные комплексы, такие как типа FPV, типа сбросов, и особенности ночной работы в плане тяжелых ударных комплексов, как мультикоптерного типа, так и типа самолетного. — это как раз наше преимущество, которым мы пользуемся и которое мы наращиваем, — отмечает Сухаревский.

Что известно о потенциале Украины по ударам по объектам на территории РФ

Сухаревский подчеркнул, что Украина способна наносить удары по стратегическим объектам на территории России на расстояние, превышающее 1,2 тыс км.

Для того, чтобы не открывать все карты, я скажу, что продолжается повседневная работа в плане улучшения этих моментов, и поверьте, уже на сегодняшний, и даже на вчерашний день, тысяча двести — это не лимит, — отмечает заместитель главка ВСУ.

Он отказался называть максимальную дальность украинских средств поражения для нанесения ударов вглубь российской территории.

Что известно о применении ВСУ роботов на фронте

Сухаревский подчеркнул, что украинские военные на передовой уже используют сотни роботизированных систем.

По его словам, на сегодняшний день сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, и введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.

Мы сейчас не говорим о том, что за месяц мы обеспечим все Вооруженные силы Украины на 100% наземными дронами. Есть ряд причин. И первое из них, что людей нужно научить, нужно сформировать эффективную тактику применения этих дронов. Она уже нарабатывается, потому что есть много подразделений, передовых в этом моменте. И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов, в том числе, — подчеркнул Сухаревский.

Он добавил, что эти роботизированные системы имеют очень четкую классификацию, среди которой огневая поддержка, логистика, минирование, камикадзе и другие сферы применения.

Сейчас наша основная задача как Генерального штаба и производителей — это масштабировать и наращивать качество, — подчеркнул Сухаревский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия на треть увеличила использование боеприпасов с ядовитыми веществами против ВСУ
Генштаб ВСУ
Граната
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Артснаряды для Украины. Эстония нашла боеприпасы на несколько миллиардов евро
Артснаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получила от США партию стрелкового оружия и боеприпасов
U.S. Central Command
Оружие

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?