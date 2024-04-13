По словам заместителя Главкома ВСУ Вадима Сухаревского, украинские военные на передовой компенсируют нехватку артиллерийских и других боеприпасов за счет использования дронов отечественного производства.
Как ВСУ удается компенсировать нехватку артиллерийских снарядов на поле боя
Сухаревский подчеркнул, что с начала этого года украинские военные получили от отечественных производителей практически втрое больше дронов, чем за весь прошлый год.
Заместитель Сырского подчеркнул, что производство дронов будет стремительно увеличиваться.
По его словам, на отдельных участках фронта украинские военные перехватили инициативу в оккупационной армии РФ.
Что известно о потенциале Украины по ударам по объектам на территории РФ
Сухаревский подчеркнул, что Украина способна наносить удары по стратегическим объектам на территории России на расстояние, превышающее 1,2 тыс км.
Он отказался называть максимальную дальность украинских средств поражения для нанесения ударов вглубь российской территории.
Что известно о применении ВСУ роботов на фронте
Сухаревский подчеркнул, что украинские военные на передовой уже используют сотни роботизированных систем.
По его словам, на сегодняшний день сформулирована четкая стандартизация наземных дронов, и введены в подразделениях беспилотных систем штатные подразделения наземных роботизированных комплексов.
Он добавил, что эти роботизированные системы имеют очень четкую классификацию, среди которой огневая поддержка, логистика, минирование, камикадзе и другие сферы применения.
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