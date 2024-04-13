Мы сейчас не говорим о том, что за месяц мы обеспечим все Вооруженные силы Украины на 100% наземными дронами. Есть ряд причин. И первое из них, что людей нужно научить, нужно сформировать эффективную тактику применения этих дронов. Она уже нарабатывается, потому что есть много подразделений, передовых в этом моменте. И эта тактика анализируется. Я думаю, что до конца 2024 года мы увидим реальную системную работу наземных роботизированных комплексов, в том числе, — подчеркнул Сухаревский.