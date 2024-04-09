Украина получила от США партию стрелкового оружия и боеприпасов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от США партию стрелкового оружия и боеприпасов

U.S. Central Command
Оружие
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Соединенные Штаты передали Украине 5 тыс автоматов и более 500 тыс патронов, которые были изъяты при перевозке в Йемен.

США предоставили Украине стрелковое оружие, направлявшееся к йеменским хуситам

Украина получила автоматы и боеприпасы, которые везли контрабандой в боевики-хуситы и были изъяты США.

Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.

4 апреля 2024 правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду.

В командовании считают, что это оружие поможет Украине оградиться от вторжения России.

Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Первоначально эти боеприпасы изъяло Центральное командование США и военно-морские силы партнеров из четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы были переданы КСИР хуситов в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН.

Помощь Украине от США

США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.

В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долл в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.

Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.

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