Украина получила от США партию стрелкового оружия и боеприпасов

Соединенные Штаты передали Украине 5 тыс автоматов и более 500 тыс патронов, которые были изъяты при перевозке в Йемен.
США предоставили Украине стрелковое оружие, направлявшееся к йеменским хуситам
Украина получила автоматы и боеприпасы, которые везли контрабандой в боевики-хуситы и были изъяты США.
Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.
4 апреля 2024 правительство США передало украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Этого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну украинскую бригаду.
В командовании считают, что это оружие поможет Украине оградиться от вторжения России.
Отмечается, что правительство США получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Помощь Украине от США
США уже несколько месяцев практически не оказывают Украине военную помощь. Причиной тому, что Конгресс не принял законопроект с соответствующим финансированием.
В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 млрд долл в помощь Украине. Но он "застрял" в Палате представителей.
Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить инициативу голосования. Он предлагает изменить некоторые нормы законопроекта, в частности это касается помощи в кредит.
Недавно Politico писало о том, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с Джонсоном по поводу продвижения законопроекта с деньгами для Украины.
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