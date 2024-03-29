Потеряли полгода. Зеленский ответил на задержку помощи от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что промедление Конгресса США с утверждением пакета военной помощи на 60 миллиардов долларов дорого обошлось Украине.

Президент прокомментировал задержку помощи США

Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Украина может проводить ограниченные наступательные операции, но «чтобы вытеснить россиян нам нужно больше оружия».

Мы потеряли полгода, пока Конгресс спорил. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами. Владимир Зеленский президент Украины

Он сказал, что критика помощи Украине не понимает ставок в войне.

Если Украина рухнет, Путин разделит мир на друзей и врагов России. Поделиться

Последствия отсутствия помощи США

Президент предупредил, что находящимся в тяжелых условиях украинским силам, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы.

Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами. Поделиться

На вопрос журналиста, не хватает ли Украине перехватчиков и другого оружия противовоздушной обороны для защиты своих городов и инфраструктуры, Зеленский ответил: