Потеряли полгода. Зеленский ответил на задержку помощи от США
Категория
Украина
Дата публикации

Потеряли полгода. Зеленский ответил на задержку помощи от США

Владимир Зеленский
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Источник:  The Washington Post

Президент Владимир Зеленский заявил, что промедление Конгресса США с утверждением пакета военной помощи на 60 миллиардов долларов дорого обошлось Украине.

Президент прокомментировал задержку помощи США

Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Украина может проводить ограниченные наступательные операции, но «чтобы вытеснить россиян нам нужно больше оружия».

Мы потеряли полгода, пока Конгресс спорил. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Он сказал, что критика помощи Украине не понимает ставок в войне.

Если Украина рухнет, Путин разделит мир на друзей и врагов России.

Последствия отсутствия помощи США

Президент предупредил, что находящимся в тяжелых условиях украинским силам, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы.

Если нет поддержки США, значит, у нас нет ни ПВО, ни ракет Patriot, ни средств радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами.

На вопрос журналиста, не хватает ли Украине перехватчиков и другого оружия противовоздушной обороны для защиты своих городов и инфраструктуры, Зеленский ответил:

Это правда. Я не хочу, чтобы Россия знала, сколько у нас ракет ПВО, но в принципе вы правы. Без поддержки Конгресса у нас будет большой дефицит ракет. Это проблема. Мы наращиваем собственные системы противовоздушной обороны, но этого недостаточно.

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