Потеряли полгода. Зеленский ответил на задержку помощи от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что промедление Конгресса США с утверждением пакета военной помощи на 60 миллиардов долларов дорого обошлось Украине.
Президент прокомментировал задержку помощи США
Зеленский в интервью The Washington Post сказал, что Украина может проводить ограниченные наступательные операции, но «чтобы вытеснить россиян нам нужно больше оружия».
Он сказал, что критика помощи Украине не понимает ставок в войне.
Последствия отсутствия помощи США
Президент предупредил, что находящимся в тяжелых условиях украинским силам, возможно, придется отступить, чтобы обезопасить свои линии фронта и сохранить боеприпасы.
На вопрос журналиста, не хватает ли Украине перехватчиков и другого оружия противовоздушной обороны для защиты своих городов и инфраструктуры, Зеленский ответил:
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