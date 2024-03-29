Згаяли півроку. Зеленський відповів на затримку допомоги від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що зволікання Конгресу США з затвердженням пакету військової допомоги на 60 мільярдів доларів дорого обійшлося Україні.

Президент прокоментував затримку допомоги США

Зеленський в інтерв'ю The Washington Post сказав, що Україна може проводити обмежені наступальні операції, але «щоб витіснити росіян, нам потрібно більше зброї».

Ми втратили півроку, поки Конгрес сперечався. Ми більше не можемо гаяти час. Україна не може бути політичним питанням між сторонами. Володимир Зеленський президент України

Він сказав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні.

Якщо Україна впаде, Путін поділить світ на друзів і ворогів Росії. Поширити

Наслідки відсутності допомоги США

Президент попередив, що українським силам, які перебувають у важких умовах, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту та зберегти боєприпаси.

Якщо немає підтримки США, це означає, що у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо відступати крок за кроком, маленькими кроками. Поширити

На запитання журналіста, чи не вистачає Україні перехоплювачів та іншої зброї протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури, Зеленський відповів: