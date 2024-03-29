Згаяли півроку. Зеленський відповів на затримку допомоги від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що зволікання Конгресу США з затвердженням пакету військової допомоги на 60 мільярдів доларів дорого обійшлося Україні.
Президент прокоментував затримку допомоги США
Зеленський в інтерв'ю The Washington Post сказав, що Україна може проводити обмежені наступальні операції, але «щоб витіснити росіян, нам потрібно більше зброї».
Він сказав, що критики допомоги Україні не розуміють ставок у війні.
Наслідки відсутності допомоги США
Президент попередив, що українським силам, які перебувають у важких умовах, можливо, доведеться відступити, щоб убезпечити свої лінії фронту та зберегти боєприпаси.
На запитання журналіста, чи не вистачає Україні перехоплювачів та іншої зброї протиповітряної оборони для захисту своїх міст та інфраструктури, Зеленський відповів:
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