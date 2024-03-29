За якої умови Путін віддасть усі захоплені території України — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

За якої умови Путін віддасть усі захоплені території України — відповідь Зеленського

Володимир Зеленський
Джерело:  CBS News

На думку президента Володимира Зеленського, що російський диктатор Володимир Путін може повернути всі окуповані території Україні, якщо ЗСУ вийдуть на лінію фронту станом на лютий 2022 року.

Коли Росія може віддати всі окуповані території

В інтерв’ю CBS News Зеленський пояснив, коли Путін може бути готовий до діалогу.

Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, коли Путін втратить усе, що він захопив після 2022 року, зросте упевненість серед тих країн, які ще сумніваються, чи підтримувати Україну, а Путін втратить силу всередині своєї держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Війна може дійти до Європи та США

Також президент зазначив, що Путін бачить Україну сателітом РФ.

На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини.

Зеленський сказав, що Путін налаштований повернути колишньому Радянському Союзу імперську славу та географічні кордони.

Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО.

Зеленський сказав, що на Заході, можливо, є дехто, хто втомився чути це повідомлення, «але втомилися лише ті, хто не знає, що таке війна, і які ніколи не втрачали своїх дітей».

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