За якої умови Путін віддасть усі захоплені території України — відповідь Зеленського

На думку президента Володимира Зеленського, що російський диктатор Володимир Путін може повернути всі окуповані території Україні, якщо ЗСУ вийдуть на лінію фронту станом на лютий 2022 року.
Коли Росія може віддати всі окуповані території
В інтерв’ю CBS News Зеленський пояснив, коли Путін може бути готовий до діалогу.
Війна може дійти до Європи та США
Також президент зазначив, що Путін бачить Україну сателітом РФ.
Зеленський сказав, що Путін налаштований повернути колишньому Радянському Союзу імперську славу та географічні кордони.
Зеленський сказав, що на Заході, можливо, є дехто, хто втомився чути це повідомлення, «але втомилися лише ті, хто не знає, що таке війна, і які ніколи не втрачали своїх дітей».
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