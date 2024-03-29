При каком условии Путин отдаст все захваченные территории Украины — ответ Зеленского

По мнению президента Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может вернуть все оккупированные территории Украины, если ВСУ выйдут на линию фронта по состоянию на февраль 2022 года.

Когда Россия может отдать все оккупированные территории

В интервью CBS News Зеленский объяснил, когда Путин может быть готов к диалогу.

Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем. Я уверен, когда Путин потеряет все, что он захватил после 2022 года, вырастет уверенность среди тех стран, которые еще сомневаются, поддерживать ли Украину, а Путин потеряет силу внутри своего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Война может дойти до Европы и США

Также президент отметил, что Путин видит Украину сателлитом РФ.

Сейчас это мы, потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша, потом Германия. По крайней мере, половина Германии. Поделиться

Зеленский сказал, что Путин настроен вернуть бывшему Советскому Союзу имперскую славу и географические границы.

Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства. Эта агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО. Поделиться

Зеленский сказал, что на Западе, возможно, есть некоторые, уставшие слышать это сообщение, «но устали только те, кто не знает, что такое война, и которые никогда не теряли своих детей».