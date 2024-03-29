При каком условии Путин отдаст все захваченные территории Украины — ответ Зеленского

По мнению президента Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин может вернуть все оккупированные территории Украины, если ВСУ выйдут на линию фронта по состоянию на февраль 2022 года.
Когда Россия может отдать все оккупированные территории
В интервью CBS News Зеленский объяснил, когда Путин может быть готов к диалогу.
Война может дойти до Европы и США
Также президент отметил, что Путин видит Украину сателлитом РФ.
Зеленский сказал, что Путин настроен вернуть бывшему Советскому Союзу имперскую славу и географические границы.
Зеленский сказал, что на Западе, возможно, есть некоторые, уставшие слышать это сообщение, «но устали только те, кто не знает, что такое война, и которые никогда не теряли своих детей».
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