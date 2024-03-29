ATACMS для Украины. Топ-генерал США сообщил важную новость

Украина может получить ATACMS от США

Как отметил Чарльз Браун, сдержанный ответ страны-агрессорки на серию недавних атак украинских дронов по территории РФ дал возможность Пентагону скорректировать свой анализ риска поставjr Киеву ракет ATACMS.

Это то, на что мы... обращаем внимание. Какова вероятность эскалации на основе разных возможностей и различных действий. Чарльз Браун Глава Объединенного комитета начальников штабов США

Что важно понимать, ранее американские политики не раз призывали, чтобы Вашингтон передал ракеты ATACMS Украине.

По их мнению, это позволит ВСУ создавать опасность для российских позиций, включая Крым.

Кроме того, это усложнило бы продвижение России, поскольку Украина могла бы продолжать наносить удары даже по лучше укрепленным российским позициям практически с любой точки.

По мнению западных аналитиков, если Конгресс США не выделит дополнительный пакет помощи Украине на 60 млрд долларов, Россия может захватить больше территорий уже этой весной.

Какова вероятность нового масштабного наступления армии РФ

Как считает Чарльз Браун, страхи из-за возможного масштабного весеннего наступления РФ могут быть преувеличены.

Он также сомневается в том, что российские захватчики могут осуществить большое наступление.

Я имею в виду, если вы посмотрите… что произошло в течение… в прошлом году, россияне фактически бросили много возможностей и личного состава, систем вооружения и транспортных средств, чтобы получить то, что они получили. И, как я бы сказал, это почти мясорубка, — заявил он. Поделиться

Кроме того, Чарльз Браун в очередной раз призвал к быстрому принятию пакета поддержки для Украины.