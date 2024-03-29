ATACMS для Украины. Топ-генерал США сообщил важную новость

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна, существенно снизились риски, связанные с поставкой дальнобойных ракет ATACMS Украине.
Украина может получить ATACMS от США
Как отметил Чарльз Браун, сдержанный ответ страны-агрессорки на серию недавних атак украинских дронов по территории РФ дал возможность Пентагону скорректировать свой анализ риска поставjr Киеву ракет ATACMS.
Что важно понимать, ранее американские политики не раз призывали, чтобы Вашингтон передал ракеты ATACMS Украине.
По их мнению, это позволит ВСУ создавать опасность для российских позиций, включая Крым.
Кроме того, это усложнило бы продвижение России, поскольку Украина могла бы продолжать наносить удары даже по лучше укрепленным российским позициям практически с любой точки.
По мнению западных аналитиков, если Конгресс США не выделит дополнительный пакет помощи Украине на 60 млрд долларов, Россия может захватить больше территорий уже этой весной.
Какова вероятность нового масштабного наступления армии РФ
Как считает Чарльз Браун, страхи из-за возможного масштабного весеннего наступления РФ могут быть преувеличены.
Он также сомневается в том, что российские захватчики могут осуществить большое наступление.
Кроме того, Чарльз Браун в очередной раз призвал к быстрому принятию пакета поддержки для Украины.
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