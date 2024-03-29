ATACMS для України. Топгенерал США повідомив важливу новину

За словами очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна, наразі суттєво знизилися ризики, які пов’язані з постачанням далекобійних ракет ATACMS Україні.
Україна може отримати ATACMS від США
Як наголосив Чарльз Браун, стримана відповідь країни-агресорки на серію недавніх атак українських дронів по території РФ дала можливість Пентагону скорегувати свій аналіз ризику постачання Києву ракет ATACMS.
Що важливо розуміти, раніше американські політики неодноразово закликали, аби Вашингтон передав ракети ATACMS Україні.
На їхню думку, це дасть можливість ЗСУ створювати небезпеку для російських позицій, включно з Кримом.
Окрім того, це ускладнило би просування Росії, оскільки Україна могла б продовжувати завдавати ударів навіть по найкраще укріплених російських позиціях практично з будь-якої точки.
На переконання західних аналітиків, якщо Конгрес США не виділить додатковий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів, Росія може захопити більше територій вже цієї весни.
Яка ймовірність нового масштабного наступу армії РФ
Як вважає Чарльз Браун, страхи через можливий масштабний весняний наступ РФ можуть бути перебільшеними.
Він також має сумніви у тому, що російські загарбники можуть здійснити великий наступ.
Окрім того, Чарльз Браун вкотре закликав до швидкого ухвалення пакета підтримки для України.
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