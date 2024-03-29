ATACMS для України. Топгенерал США повідомив важливу новину

За словами очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна, наразі суттєво знизилися ризики, які пов’язані з постачанням далекобійних ракет ATACMS Україні.

Україна може отримати ATACMS від США

Як наголосив Чарльз Браун, стримана відповідь країни-агресорки на серію недавніх атак українських дронів по території РФ дала можливість Пентагону скорегувати свій аналіз ризику постачання Києву ракет ATACMS.

Це те, на що ми... звертаємо увагу. Яка ймовірність ескалації на основі… різних можливостей і різних дій. Чарльз Браун Глава Об’єднаного комітету начальників штабів США

Що важливо розуміти, раніше американські політики неодноразово закликали, аби Вашингтон передав ракети ATACMS Україні.

На їхню думку, це дасть можливість ЗСУ створювати небезпеку для російських позицій, включно з Кримом.

Окрім того, це ускладнило би просування Росії, оскільки Україна могла б продовжувати завдавати ударів навіть по найкраще укріплених російських позиціях практично з будь-якої точки.

На переконання західних аналітиків, якщо Конгрес США не виділить додатковий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів, Росія може захопити більше територій вже цієї весни.

Яка ймовірність нового масштабного наступу армії РФ

Як вважає Чарльз Браун, страхи через можливий масштабний весняний наступ РФ можуть бути перебільшеними.

Він також має сумніви у тому, що російські загарбники можуть здійснити великий наступ.

Я маю на увазі, якщо ви подивитеся... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали. І, як я би сказав, це майже м’ясорубка, — заявив він. Поширити

Окрім того, Чарльз Браун вкотре закликав до швидкого ухвалення пакета підтримки для України.