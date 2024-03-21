Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні передачі США далекобійних ракет ATACMS Україні.
Що відомо про отримання Україною ATACMS від США найближчим часом
Кулеба не став називати ймовірні терміни отримання ATACMS від США, закликавши ще трохи почекати.
Він додав, що на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України у Вашингтоні добре розуміють потреби українських військових у далекобійних засобах ураження.
Кулеба про ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України
Міністр анонсував найближчим часом прибуття артилерійських боєприпасів на фронт у рамках ініціативи Чехії.
Кулеба також додав, що Україна веде перемовини з іншими країнами, які висловили бажання реалізувати подібну ініціативу.
Він додав, що ініціатива Чехії не єдина, над якою зараз працює Україна.
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