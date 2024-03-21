Кулеба анонсував отримання Україною ATACMS від США
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба анонсував отримання Україною ATACMS від США

Дмитро Кулеба
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про прогрес у питанні передачі США далекобійних ракет ATACMS Україні. 

Що відомо про отримання Україною ATACMS від США найближчим часом

Кулеба не став називати ймовірні терміни отримання ATACMS від США, закликавши ще трохи почекати.

Я не сумніваюся, що новини будуть. Треба почекати. Робота триває. Україна отримає все, що їй потрібно, — запевнив очільник МЗС.

Він додав, що на тлі розв’язаної Росією злочинної війни проти України у Вашингтоні добре розуміють потреби українських військових у далекобійних засобах ураження.

Це дуже складна і багатовимірна робота, але з боку США ми бачимо дуже глибоке розуміння потреб України в далекобійній зброї. Маємо просунутий діалог з ними щодо цього питання... Я говорю про це з Блінкеном, Єрмак з Салліваном, Умєров з Остіном, — зазначив глава МЗС.

Кулеба про ініціативу Чехії щодо боєприпасів для України

Міністр анонсував найближчим часом прибуття артилерійських боєприпасів на фронт у рамках ініціативи Чехії.

Кулеба також додав, що Україна веде перемовини з іншими країнами, які висловили бажання реалізувати подібну ініціативу.

Можу підтвердити, що в осяжній перспективі українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, — запевнив глава МЗС.

Він додав, що ініціатива Чехії не єдина, над якою зараз працює Україна.

Ми не зупиняємось на цій ініціативі і зараз працюємо з іншими країнами, які кажуть, що можуть реалізувати такі самі ініціативи і вже активно над цим працюють, — підкреслив Кулеба.

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