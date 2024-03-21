Це дуже складна і багатовимірна робота, але з боку США ми бачимо дуже глибоке розуміння потреб України в далекобійній зброї. Маємо просунутий діалог з ними щодо цього питання... Я говорю про це з Блінкеном, Єрмак з Салліваном, Умєров з Остіном, — зазначив глава МЗС.