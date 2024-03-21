Что известно о получении Украиной ATACMS от США в ближайшее время

Кулеба не стал называть вероятные сроки получения ATACMS от США, призвав еще немного подождать.

Я не сомневаюсь, что новости будут. Нужно подождать. Работа продолжается. Украина получит все, что ей нужно, — заверил глава МИД. Поделиться

Он добавил, что на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины в Вашингтоне хорошо понимают потребности украинских военных в дальнобойных средствах поражения.

Это очень сложная и многомерная работа, но со стороны США мы видим глубокое понимание потребностей Украины в дальнобойном оружии. Есть продвинутый диалог с ними по этому вопросу... Я говорю об этом с Блинкеном, Ермак с Салливаном, Умеров с Остином, — отметил глава МИД. Поделиться

Кулеба об инициативе Чехии по боеприпасам для Украины

Министр в ближайшее время анонсировал прибытие артиллерийских боеприпасов на фронт в рамках инициативы Чехии.

Кулеба также добавил, что Украина ведет переговоры с другими странами, выразившими желание реализовать подобную инициативу.

Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, — заверил глава МИД. Поделиться

Он добавил, что инициатива Чехии не единственная, над которой сейчас работает Украина.