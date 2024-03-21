Кулеба анонсировал получение Украиной ATACMS от США
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба анонсировал получение Украиной ATACMS от США

Дмитрий Кулеба
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе передачи США дальнобойных ракет ATACMS Украине.

Что известно о получении Украиной ATACMS от США в ближайшее время

Кулеба не стал называть вероятные сроки получения ATACMS от США, призвав еще немного подождать.

Я не сомневаюсь, что новости будут. Нужно подождать. Работа продолжается. Украина получит все, что ей нужно, — заверил глава МИД.

Он добавил, что на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины в Вашингтоне хорошо понимают потребности украинских военных в дальнобойных средствах поражения.

Это очень сложная и многомерная работа, но со стороны США мы видим глубокое понимание потребностей Украины в дальнобойном оружии. Есть продвинутый диалог с ними по этому вопросу... Я говорю об этом с Блинкеном, Ермак с Салливаном, Умеров с Остином, — отметил глава МИД.

Кулеба об инициативе Чехии по боеприпасам для Украины

Министр в ближайшее время анонсировал прибытие артиллерийских боеприпасов на фронт в рамках инициативы Чехии.

Кулеба также добавил, что Украина ведет переговоры с другими странами, выразившими желание реализовать подобную инициативу.

Могу подтвердить, что в обозримой перспективе украинские солдаты почувствуют прибытие на фронт снарядов в рамках чешской инициативы, — заверил глава МИД.

Он добавил, что инициатива Чехии не единственная, над которой сейчас работает Украина.

Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать такие же инициативы и уже активно над этим работают, — подчеркнул Кулеба.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ATACMS для Украины. Байден хочет передать ВСУ более мощные дальнобойные ракеты
ATACMS
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Конгрессмены США от обеих партий призвали Пентагон передать Украине ATACMS
Конгресс США
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит ATACMS в новом пакете помощи от США
ракеты ATACMS

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?