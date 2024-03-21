Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе передачи США дальнобойных ракет ATACMS Украине.
Что известно о получении Украиной ATACMS от США в ближайшее время
Кулеба не стал называть вероятные сроки получения ATACMS от США, призвав еще немного подождать.
Он добавил, что на фоне развязанной Россией преступной войны против Украины в Вашингтоне хорошо понимают потребности украинских военных в дальнобойных средствах поражения.
Кулеба об инициативе Чехии по боеприпасам для Украины
Министр в ближайшее время анонсировал прибытие артиллерийских боеприпасов на фронт в рамках инициативы Чехии.
Кулеба также добавил, что Украина ведет переговоры с другими странами, выразившими желание реализовать подобную инициативу.
Он добавил, что инициатива Чехии не единственная, над которой сейчас работает Украина.
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