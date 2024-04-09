Україна отримала від США партію стрілецької зброї та боєприпасів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала від США партію стрілецької зброї та боєприпасів

U.S. Central Command
Зброя

Сполучені Штати передали Україні 5 тис автоматів і понад 500 тис набоїв, які було вилучено під час перевезення до Ємену.

США надали Україні стрілецьку зброю, яка прямувала до єменських хуситів

Україна отримала автомати та боєприпаси, які везли контрабандою до бойовиків-хуситів і які були вилучені США.

Про це заявило Центральне командування Збройних сил США у Twitter.

4 квітня 2024 року уряд США передав українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду.

У командуванні вважають, що ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення Росії.

Зазначається, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

Спочатку ці боєприпаси вилучило Центральне командування США і військово-морські сили партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період із 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року. Боєприпаси було передано КВІР хуситів у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН.

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд дол на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

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