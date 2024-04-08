За словами сенатора від Республіканської партії Джоні Ернст, Палата представників Конгресу США може схвалити запит на додаткову допомогу Україні протягом кількох наступних тижнів.

У Сенаті США очікують на схвалення Палатою представників допомоги Україні

Ернст підкреслила, що у лютому була серед тих, хто у Сенаті підтримав законопроєкт щодо фінансування додаткової допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів.

На її думку, проєкт буде винесено на розгляд Палати представників, однак, скоріш за все, із правками.

Щойно Палата прийме ці зміни, законопроект знову повернеться до Сенату. Я очікую, що це відбудеться протягом кількох наступних тижнів, і ми дуже наполегливо працюватимемо, щоб забезпечити проходження пакета допомоги, — пояснює Єрнст. Поширити

Вона також припустила, що пропозиція спікера Палати представників Майка Джонсона щодо надання Україні допомоги в кредит може виявитись успішною.

Сенатор запевнила, що більшість конгресменів підтримують Україну, але є розбіжності щодо рівня витрат.

Ми знаємо, що для України дуже важливо мати необхідні боєприпаси, щоб бути впевненим у здатності дати відсіч російським загарбникам. Все це дуже критично, і я дуже сподіваюся, що виділимо допомогу найближчим часом, — підкреслила Єрнст. Поширити

Спікеру Палати представників загрожує звільнення через допомогу Україні

За інформацією журналістів видання The Washington Post, республіканці у Палаті представників побоюються повернення до роботи після великодніх канікул 9 квітня, оскільки розбіжності між ними можуть зірвати ухвалення важливих законопроектів та призвести до відставки спікера Майка Джонсона.

Зазначається, що наразі збереження посади Джонсоном залежить від того, чи задовільнить він вимоги консервативного крила республіканців, чи прислухається до демократів і сприятиме схваленню допомоги Україні.

Автори матеріалу зазначають, що наступні 2 тижні будуть найбільш важкими для Джонсона за майже останні півроку на посаді спікера Палати представників.

Його головним пріоритетом є ухвалення законопроекту про фінансування України, який також передбачає допомогу Ізраїлю.

Частина республіканців наполягають, що будь-яка угода про зовнішню допомогу має також включати заходи, спрямовані на зміцнення кордонів США.