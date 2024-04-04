Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав керівників МЗС інших європейських країн чинити тиск на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона із вимогами розглянути проект допомоги Україні.
Кемерон закликає ЄС тиснути на Палату представників США стосовно допомоги Україні
Він додав, що керівники МЗС європейських країн мають відігравати реальну роль у просуванні питання допомоги Україні в США.
Очільник МЗС Британії попередив, що цілком ймовірний варіант поразки України, що викличе тріумв у Москві, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні.
Кемерон додав, що за такого варіанту на країни ЄС та НАТО очікує дуже небезпечне майбутнє.
Також глава МЗС Британії закликав інші країни НАТО прискорити роботу щодо відправки Україні зброї, термін придатності якої спливає.
За словами Кемерона, країнам Заходу необхідно "натиснути" на свої міністерства фінансів, щоб вони дозволили конфіскацію російських активів на користь України будь-якими способами.
Чому не слід очікувати британських військових в Україні
Глава МЗС Британії виключив введення британських військ в Україну.
На його переконання, НАТО втрутиться у разі нападу Росії на країни Балтії або Польщу.
Натомість він закликає надати українській армії всю можливу допомогу.
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