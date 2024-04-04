Кемерон закликає ЄС тиснути на Палату представників США стосовно допомоги Україні

Вкрай важливо, щоб ми додзвонилися або, в моєму випадку, особисто зустрілися зі спікером Джонсоном у Палаті представників, щоб домогтися ухвалення цього законопроекту, — зазначив Кемерон. Поширити

Він додав, що керівники МЗС європейських країн мають відігравати реальну роль у просуванні питання допомоги Україні в США.

Конгрес прислухається до того, що кажуть інші, і до того, що Америка здатна зробити, — пояснює Кемерон. Поширити

Очільник МЗС Британії попередив, що цілком ймовірний варіант поразки України, що викличе тріумв у Москві, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні.

Кемерон додав, що за такого варіанту на країни ЄС та НАТО очікує дуже небезпечне майбутнє.

Також глава МЗС Британії закликав інші країни НАТО прискорити роботу щодо відправки Україні зброї, термін придатності якої спливає.

Ця зброя має бути передана Україні — не дорога, списана у наших власних країнах, — підкреслив Кемерон. Поширити

За словами Кемерона, країнам Заходу необхідно "натиснути" на свої міністерства фінансів, щоб вони дозволили конфіскацію російських активів на користь України будь-якими способами.

Чому не слід очікувати британських військових в Україні

Глава МЗС Британії виключив введення британських військ в Україну.

Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не зможе перечекати, і що Україна дасть відсіч і відвоює більше своєї території... Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді, ми подивимося на ситуацію в Україні і подивимося на все більше і більше членів НАТО, які витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху, — підкреслив Кемерон. Поширити

На його переконання, НАТО втрутиться у разі нападу Росії на країни Балтії або Польщу.

Натомість він закликає надати українській армії всю можливу допомогу.