Чи змінять F-16 хід війни. Найсмертоносніший пілот США озвучив прогноз

Експілот Повітряних сил США Ден Гемптом, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16", поділився своїм баченням щодо розвитку подій на фронті після того, як Україна отримає західні винищувачі.

Якого ефекту очікувати від F-16 на полі бою

За словами колишнього американського пілота, йому важко робити прогнози, оскільки він не знає, що саме отримає Україна разом з F-16.

Ден Гемптом переконаний в тому, що зі правильною зброєю все це можливо.

У нас є засоби ураження, які можна використовувати з великої відстані. Однак у нас також є зброя, яка не гірша і зблизька. Що стосується Кримського півострова, то є кілька способів ускладнити перебування росіян там. Українці це знають, росіяни теж, тому вам не потрібно, щоб я про це говорив. Ден Гемптом Експілот Повітряних сил США

Він також наголошує, що F-16 цілком здатний вразити більшість цілей, які буде потрібно.

За словами американського пілота, для ЗСУ буде вкрай важливо контролювати небо над зоною бойових дій — це означає перевагу в повітрі та можливість збивати "МіГи та СУшки".

Якою може бути зброя до F-16

Якщо говорити про ураження цілей на землі, то насамперед йдеться про крилаті авіаційні бомби, ракети класу "повітря-земля” та чимало планерної зброї.

Як зазначає Ден Гемптом, не можна також забувати про зброю, що має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати залежно від навколишнього середовища та цілі.