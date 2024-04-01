Чи змінять F-16 хід війни. Найсмертоносніший пілот США озвучив прогноз
Категорія
Україна
Дата публікації

Чи змінять F-16 хід війни. Найсмертоносніший пілот США озвучив прогноз

Ден Гемптом
Джерело:  24 канал

Експілот Повітряних сил США Ден Гемптом, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16", поділився своїм баченням щодо розвитку подій на фронті після того, як Україна отримає західні винищувачі.

Якого ефекту очікувати від F-16 на полі бою

За словами колишнього американського пілота, йому важко робити прогнози, оскільки він не знає, що саме отримає Україна разом з F-16.

Ден Гемптом переконаний в тому, що зі правильною зброєю все це можливо.

У нас є засоби ураження, які можна використовувати з великої відстані. Однак у нас також є зброя, яка не гірша і зблизька. Що стосується Кримського півострова, то є кілька способів ускладнити перебування росіян там. Українці це знають, росіяни теж, тому вам не потрібно, щоб я про це говорив.

Ден Гемптом

Ден Гемптом

Експілот Повітряних сил США

Він також наголошує, що F-16 цілком здатний вразити більшість цілей, які буде потрібно.

За словами американського пілота, для ЗСУ буде вкрай важливо контролювати небо над зоною бойових дій — це означає перевагу в повітрі та можливість збивати "МіГи та СУшки".

Якою може бути зброя до F-16

Якщо говорити про ураження цілей на землі, то насамперед йдеться про крилаті авіаційні бомби, ракети класу "повітря-земля” та чимало планерної зброї.

Як зазначає Ден Гемптом, не можна також забувати про зброю, що має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати залежно від навколишнього середовища та цілі.

Отже, знову ж таки, ми дивимося на ціль — на те, що ви хочете знищити. Тоді обираємо найкращу зброю для цього часу доби, цієї цілі та загроз у цій місцевості. Для того, скільки часу ми маємо на її використання і таке інше. І є з чого вибрати, тому я не сумніваюся, що ми оберемо те, що вам потрібно, — пояснює пілот.

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