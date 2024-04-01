Чи змінять F-16 хід війни. Найсмертоносніший пілот США озвучив прогноз

Експілот Повітряних сил США Ден Гемптом, якого називають "найсмертоноснішим пілотом F-16", поділився своїм баченням щодо розвитку подій на фронті після того, як Україна отримає західні винищувачі.
Якого ефекту очікувати від F-16 на полі бою
За словами колишнього американського пілота, йому важко робити прогнози, оскільки він не знає, що саме отримає Україна разом з F-16.
Ден Гемптом переконаний в тому, що зі правильною зброєю все це можливо.
Він також наголошує, що F-16 цілком здатний вразити більшість цілей, які буде потрібно.
За словами американського пілота, для ЗСУ буде вкрай важливо контролювати небо над зоною бойових дій — це означає перевагу в повітрі та можливість збивати "МіГи та СУшки".
Якою може бути зброя до F-16
Якщо говорити про ураження цілей на землі, то насамперед йдеться про крилаті авіаційні бомби, ракети класу "повітря-земля” та чимало планерної зброї.
Як зазначає Ден Гемптом, не можна також забувати про зброю, що має двигуни та різні типи наведення, які можна використовувати залежно від навколишнього середовища та цілі.
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