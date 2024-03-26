Журналісти видання підкреслюють, що кожного дня окупаційна армія РФ скидає на позиції українських військових уздовж лінії фронту до сотні плануючих бомб КАБ, захисту від яких у ЗСУ фактично не має.

Як F-16 можуть допомогти ЗСУ захиститись від російських КАБів

Журналісти видання підкреслюють, що протягом кількох днів щодоби російські окупанти скидали на позиції ЗСУ по 125 КАБів із метою пробити оборону навколо Авдіївки на Донеччині.

В результаті у місті стало неможливо тримати оборону через суцільне руйнування усіх будівель.

Зазначається, що на тлі гострої нестачі боєприпасів у бійців 110-ї механізованої бригади, яка тримала оборону в Авдіївці, армія РФ почала скидати на позиції українських оборонців КАБи, що змусило здійснити відступ з міста.

Всі будівлі та споруди після вибуху лише одного КАБу просто перетворюються на вирву, — підкреслює військовий 3-ї окремої штурмової бригади Єгор Цукор. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється, що посилення систем ППО в районі лінії фронту може нівелювати переваги окупаційної армії у бомбардуванні позицій ЗСУ.

Як ЗСУ намагаються протидіяти скиданню КАБів російськими окупантами

Українські ВПС в лютому перекинули частину батареї Patriot на східну лінію фронту.

Завдяки цьому вдалося збити 13 бомбардувальників Су-34 і Су-35.

Приблизно 8 березня російський безпілотник помітив батарею Patriot, що рухалася поблизу лінії фронту, і передав координати.

Балістична ракета росіян "Іскандер" уразила дві українські пускові установки.

Військово-повітряні сили України мають лише три батареї Patriot американського виробництва, разом — близько трьох десятків пускових установок.

У середині березня удари КАБами припинилися, але досить швидко поновилися з частотою сотень на день. Спочатку росіяни атакують КАБами, а потім пускають у бій піхоту.

На думку генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, проблему має вирішити передача партнерами винищувачів F-16.

F-16 має кращі датчики, системи самозахисту та ракети, ніж нинішні винищувачі Су та МіГ. Якщо Київ готовий ризикнути своїми дорогоцінними F-16 — лише 50 чи 60 з яких він збирається отримати, починаючи з цієї весни чи літа, — йому вдасться відбити атаки плануючих бомбардувальників, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Однак автори матеріалу попереджають, що, ймовірно, знадобиться певний час, щоб необхідна кількість F-16 з’явилась на озброєнні української армії.

Поки ж українська сторона може розгорнути наземну протиповітряну оборону проти російських бомбардувальників, якщо не враховувати ризик для екіпажів. У цих екіпажів також є мало ракет певних типів, — зазначив Гаврилюк.