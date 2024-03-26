Журналисты издания подчеркивают, что каждый день оккупационная армия РФ сбрасывает на позиции украинских военных вдоль линии фронта до сотни планирующих бомб КАБ, защиты от которых в ВСУ фактически нет.

Как F-16 могут помочь ВСУ защититься от российских КАБов

Журналисты издания подчеркивают, что в течение нескольких дней ежесуточно российские оккупанты сбрасывали на позиции ВСУ по 125 КАБов с целью пробить оборону вокруг Авдеевки Донецкой области.

В результате в городе стало невозможно держать оборону из-за сплошного разрушения всех зданий.

Отмечается, что на фоне острой нехватки боеприпасов у бойцов 110-й механизированной бригады, державшей оборону в Авдеевке, армия РФ начала сбрасывать на позиции украинских защитников КАБ, что вынудило совершить отступление из города.

Все здания и сооружения после взрыва только одного КАБ просто превращаются в воронку, — подчеркивает военный 3-й отдельной штурмовой бригады Егор Цукор. Поделиться

В материале издания подчеркивается, что усиление систем ПВО в районе линии фронта может нивелировать преимущества оккупационной армии в бомбардировке позиций ВСУ.

Как ВСУ пытаются противодействовать сбросу КАБов российскими оккупантами

Украинские ВВС в феврале перебросили часть батареи Patriot на восточную линию фронта.

Благодаря этому удалось сбить 13 бомбардировщиков Су-34 и Су-35.

Приблизительно 8 марта российский беспилотник заметил двигавшуюся вблизи линии фронта батарею Patriot и передал координаты.

Баллистическая ракета россиян "Искандер" поразила две украинские пусковые установки.

Военно-воздушные силы Украины имеют только три батареи Patriot американского производства, вместе около трех десятков пусковых установок.

В середине марта удары КАБ прекратились, но довольно быстро возобновились с частотой сотен в день. Сначала россияне атакуют КАБами, а затем пускают в бой пехоту.

По мнению генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, проблему предстоит решить передача партнерами истребителей F-16.

F-16 имеет лучшие датчики, системы самозащиты и ракеты, чем нынешние истребители Су и МиГ. Если Киев готов рискнуть своими драгоценными F-16 — только 50 или 60 из которых он собирается получить начиная с этой весны или лета — ему удастся отразить атаки планирующих бомбардировщиков, — подчеркивается в материале. Поделиться

Однако авторы материала предупреждают, что, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы необходимое количество F-16 появилось на вооружении украинской армии.

Пока украинская сторона может развернуть наземную противовоздушную оборону против российских бомбардировщиков, если не учитывать риск для экипажей. У этих экипажей также мало ракет определенных типов, — отметил Гаврилюк.