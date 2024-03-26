Журналисты издания подчеркивают, что каждый день оккупационная армия РФ сбрасывает на позиции украинских военных вдоль линии фронта до сотни планирующих бомб КАБ, защиты от которых в ВСУ фактически нет.
Как F-16 могут помочь ВСУ защититься от российских КАБов
Журналисты издания подчеркивают, что в течение нескольких дней ежесуточно российские оккупанты сбрасывали на позиции ВСУ по 125 КАБов с целью пробить оборону вокруг Авдеевки Донецкой области.
В результате в городе стало невозможно держать оборону из-за сплошного разрушения всех зданий.
Отмечается, что на фоне острой нехватки боеприпасов у бойцов 110-й механизированной бригады, державшей оборону в Авдеевке, армия РФ начала сбрасывать на позиции украинских защитников КАБ, что вынудило совершить отступление из города.
В материале издания подчеркивается, что усиление систем ПВО в районе линии фронта может нивелировать преимущества оккупационной армии в бомбардировке позиций ВСУ.
Как ВСУ пытаются противодействовать сбросу КАБов российскими оккупантами
Украинские ВВС в феврале перебросили часть батареи Patriot на восточную линию фронта.
Благодаря этому удалось сбить 13 бомбардировщиков Су-34 и Су-35.
Приблизительно 8 марта российский беспилотник заметил двигавшуюся вблизи линии фронта батарею Patriot и передал координаты.
Баллистическая ракета россиян "Искандер" поразила две украинские пусковые установки.
Военно-воздушные силы Украины имеют только три батареи Patriot американского производства, вместе около трех десятков пусковых установок.
В середине марта удары КАБ прекратились, но довольно быстро возобновились с частотой сотен в день. Сначала россияне атакуют КАБами, а затем пускают в бой пехоту.
По мнению генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, проблему предстоит решить передача партнерами истребителей F-16.
Однако авторы материала предупреждают, что, вероятно, понадобится некоторое время, чтобы необходимое количество F-16 появилось на вооружении украинской армии.
Пока украинская сторона может развернуть наземную противовоздушную оборону против российских бомбардировщиков, если не учитывать риск для экипажей. У этих экипажей также мало ракет определенных типов, — отметил Гаврилюк.
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