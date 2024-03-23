Умеров призвал Данию профинансировать обучение большего количества пилотов на F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Данию по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов на F-16 в других странах.

Умеров и Сырский встретились с министром обороны Дании

Минобороны сообщило, что Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в Киеве встретились с датской делегацией во главе с Министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном.

Умеров сказал, что украино-датское оборонное сотрудничество наращивается и нарабатывается новый унифицированный механизм инвестирования в украинские компании.

Приоритет в этой сфере — прямые инвестиции, совместные оборонные компании, локализация производства в Украине.

Украинский министр поблагодарил роль Дании в инициативах в поддержку Украины, а особенно за солидерство в предоставлении самолетов F-16 и обучении украинских пилотов.

Призываю датских партнеров по возможности профинансировать обучение большему количеству украинских пилотов F-16 в других странах. Рустем Умеров Министр обороны Украины

Также Умеров рассказал датской делегации о ситуации на поле боя, они обсудили неотложные и долгосрочные потребности украинской армии.

Коалиция истребителей для Украины

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию самолетов для Украины. 18 нидерландских F-16 уже были предоставлены для использования в Румынии для обучения. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину.

По данным The New York Times, первые двенадцать украинских пилотов будут готовы к боевым полетам на истребителях F-16 этим летом.

Пилоты закончат 10 месяцев обучения в Дании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Однако на тот момент у Украины будет только 6 самолетов из примерно 45 истребителей, которые обещали европейские союзники.

NYT также пишет, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия пообещали отправить в Украину около 45 самолетов. Их будет достаточно для трех небольших эскадрилий.

Дания планирует отправить первые шесть самолетов в конце весны, а еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году.