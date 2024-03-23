Умєров закликав Данію профінансувати навчання більшої кількості пілотів на F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав Данію за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів на F-16 в інших країнах.

Умєров та Сирський зустрілись з міністром оборони Данії

Міноборони повідомило, що Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з Міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.

Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.

Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.

Український міністр подякував за роль Данії в ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.

Закликаю данських партнерів за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів F-16 в інших країнах. Рустем Умєров Міністр оборони України

Також Умєров розповів данській делегації про ситуацію на полі бою, вони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.

Коаліція винищувачів для України

Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію літаків для України. 18 нідерландських F-16 були вже надані для використання в Румунії для навчання. Ще 24 нідерландські F-16 призначені для доставки в Україну.

За даними The New York Times, перші дванадцять українських пілотів будуть готові до бойових польотів на винищувачах F-16 цього літа.

Пілоти закінчать 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.

Однак на той момент Україна матиме лише 6 літаків із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

NYT також пише, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія пообіцяли відправити в Україну близько 45 літаків. Їх буде достатньо для трьох невеликих ескадрилій.

Данія планує відправити перші шість літаків наприкінці весни, а ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році.