Умєров закликав Данію профінансувати навчання більшої кількості пілотів на F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав Данію за можливості профінансувати навчання більшої кількості українських пілотів на F-16 в інших країнах.
Умєров та Сирський зустрілись з міністром оборони Данії
Міноборони повідомило, що Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією на чолі з Міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном.
Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії.
Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.
Український міністр подякував за роль Данії в ініціативах на підтримку України, а особливо за співлідерство у наданні літаків F-16 та навчанні українських пілотів.
Також Умєров розповів данській делегації про ситуацію на полі бою, вони обговорили нагальні та довгострокові потреби української армії.
Коаліція винищувачів для України
Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію літаків для України. 18 нідерландських F-16 були вже надані для використання в Румунії для навчання. Ще 24 нідерландські F-16 призначені для доставки в Україну.
За даними The New York Times, перші дванадцять українських пілотів будуть готові до бойових польотів на винищувачах F-16 цього літа.
Пілоти закінчать 10 місяців навчання в Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах.
Однак на той момент Україна матиме лише 6 літаків із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.
NYT також пише, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія пообіцяли відправити в Україну близько 45 літаків. Їх буде достатньо для трьох невеликих ескадрилій.
Данія планує відправити перші шість літаків наприкінці весни, а ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році.
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