Боєприпаси для F-16 та розвідувальні БпЛА. Нідерланди надають Україні 350 млн євро
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Світ
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Боєприпаси для F-16 та розвідувальні БпЛА. Нідерланди надають Україні 350 млн євро

Нідерланди
Джерело:  online.ua

Нідерланди виділяють Україні 350 мільйонів євро на боєприпаси для F-16 і сучасні розвідувальні безпілотники.

Нова допомога Нідерландів

Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну повідомила, що на вчорашньому засіданні у форматі “Рамштайн“ Нідерданди підтвердили свою постійну підтримку Україні.

Ми закупимо боєприпасів для українських літаків F-16 на суму 150 мільйонів євро безпосередньо у промисловості.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Міністерка оборони Нідерландів

Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на закупку розвідувальних безпілотників для України на 200 мільйонів євро.

У Міноборони Нідерландів уточнюють, що у планах закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance). Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами.

Ці дрони вже використовуються і зарекомендували себе на полі бою, — сказала Оллонгрен.

F-16 від Нідерландів

У Міноборони Нідерландів також повідомили, що країна як і обіцяла знову відправить винищувачі F-16 до Румунії.

Літаки там використовуються у центрі підготовки українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самого літака, а й усіх пов’язаних із ним запчастин та боєприпасів.

Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію літаків для України. 18 нідерландських F-16 були вже надані для використання в Румунії для навчання. Ще 24 нідерландські F-16 призначені для доставки в Україну.

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