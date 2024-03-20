Боєприпаси для F-16 та розвідувальні БпЛА. Нідерланди надають Україні 350 млн євро

Нідерланди виділяють Україні 350 мільйонів євро на боєприпаси для F-16 і сучасні розвідувальні безпілотники.

Нова допомога Нідерландів

Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну повідомила, що на вчорашньому засіданні у форматі “Рамштайн“ Нідерданди підтвердили свою постійну підтримку Україні.

Ми закупимо боєприпасів для українських літаків F-16 на суму 150 мільйонів євро безпосередньо у промисловості. Кайса Оллонгрен Міністерка оборони Нідерландів

At yesterday's #UDCG meeting The Netherlands reiterated our ongoing support for 🇺🇦.



➡️ We will procure €150 million worth of munition for Ukraine’s #F16 jets, directly from the industry. (1/2) — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) March 20, 2024

Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на закупку розвідувальних безпілотників для України на 200 мільйонів євро.

У Міноборони Нідерландів уточнюють, що у планах закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance). Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами.

Ці дрони вже використовуються і зарекомендували себе на полі бою, — сказала Оллонгрен. Поширити

F-16 від Нідерландів

У Міноборони Нідерландів також повідомили, що країна як і обіцяла знову відправить винищувачі F-16 до Румунії.

Літаки там використовуються у центрі підготовки українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самого літака, а й усіх пов’язаних із ним запчастин та боєприпасів.