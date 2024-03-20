Боєприпаси для F-16 та розвідувальні БпЛА. Нідерланди надають Україні 350 млн євро

Нідерланди виділяють Україні 350 мільйонів євро на боєприпаси для F-16 і сучасні розвідувальні безпілотники.
Нова допомога Нідерландів
Міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен під час візиту в Україну повідомила, що на вчорашньому засіданні у форматі “Рамштайн“ Нідерданди підтвердили свою постійну підтримку Україні.
Також Нідерланди разом з країнами-партнерами уклали контракт на закупку розвідувальних безпілотників для України на 200 мільйонів євро.
У Міноборони Нідерландів уточнюють, що у планах закупити значну кількість безпілотників ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance). Це робиться за погодженням з іншими партнерами та українськими збройними силами.
F-16 від Нідерландів
У Міноборони Нідерландів також повідомили, що країна як і обіцяла знову відправить винищувачі F-16 до Румунії.
Літаки там використовуються у центрі підготовки українських та румунських пілотів. Це стосується не лише самого літака, а й усіх пов’язаних із ним запчастин та боєприпасів.
Нідерланди разом з Данією та США очолюють коаліцію літаків для України. 18 нідерландських F-16 були вже надані для використання в Румунії для навчання. Ще 24 нідерландські F-16 призначені для доставки в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-