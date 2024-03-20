Зеленський зустрівся з міністеркою оборони Нідерландів. Що обговорили

Зустріч Зеленського та Оллонгрен

В Офісі президента повідомили, що Зеленський наголосив на важливості того, що Кайса Оллонгрен відвідала Дніпро, де нідерландська делегація на власні очі побачила руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами. Володимир Зеленський Президент України

Також Зеленський відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також потужний військовий блок.

Глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16. Поширити

Президент розповів Оллонгрен про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників.

Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Допомога Нідерландів: що відомо

1 березня уряд Нідерландів оголосив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі.

Україна отримає:

14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);

8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;

десантно-штурмовий катер CB90.

Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення артилерійських снарядів для України.