Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов. Что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Накануне она посетила Днепр.
Встреча Зеленского и Оллонгрен
В Офисе президента сообщили, что Зеленский отметил важность того, что Кайса Оллонгрен посетила Днепр, где нидерландская делегация собственными глазами увидела разрушительные последствия российского воздушного террора.
Также Зеленский отметил важность фиксации в двустороннем договоре безопасности предоставления Украине военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году, а также мощный военный блок.
Президент рассказал Оллонгрен о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников.
Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности, в рамках совместных проектов.
Помощь Нидерландов: что известно
1 марта правительство Нидерландов объявило, что страна предоставит новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут быстрые и высокоманевренные резиновые и патрульные катера, а также десантные корабли.
Украина получит:
14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB);
8 милитаризованных речных патрульных катеров;
десантно-штурмовой катер CB90.
Нидерланды также выделили 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу артиллерийских снарядов для Украины.
Нидерланды вместе с Данией возглавляют авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.
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