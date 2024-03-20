Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов. Что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Накануне она посетила Днепр.

Встреча Зеленского и Оллонгрен

В Офисе президента сообщили, что Зеленский отметил важность того, что Кайса Оллонгрен посетила Днепр, где нидерландская делегация собственными глазами увидела разрушительные последствия российского воздушного террора.

Благодарны правительству Нидерландов во главе с Премьер-министром, парламентом и обществом за всю поддержку и важные решения для Украины. Мы подписали достаточно мощный документ в области безопасности между странами. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский отметил важность фиксации в двустороннем договоре безопасности предоставления Украине военной помощи на 2 млрд евро в 2024 году, а также мощный военный блок.

Глава государства отметил ведущую роль Нидерландов в функционировании международной авиационной коалиции и выразил признательность нидерландскому правительству за важное решение о передаче Украине истребителей F-16. Поделиться

Президент рассказал Оллонгрен о ситуации на поле боя и актуальных потребностях украинских защитников.

Особое внимание собеседники уделили усилению украинской системы ПВО, обеспечению артиллерией, бронетехникой и БПЛА, в частности, в рамках совместных проектов.

Помощь Нидерландов: что известно

1 марта правительство Нидерландов объявило, что страна предоставит новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут быстрые и высокоманевренные резиновые и патрульные катера, а также десантные корабли.

Украина получит:

14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB);

8 милитаризованных речных патрульных катеров;

десантно-штурмовой катер CB90.

Нидерланды также выделили 250 миллионов евро на чешскую инициативу по заказу артиллерийских снарядов для Украины.