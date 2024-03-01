Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Нидерланды предоставят новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут катера, а также десантные катера. Также будут выделены средства на покупку боеприпасов.
Что известно о помощи Нидерландов
Украина получит:
14 надувных лодок с жестким корпусом (RHIB);
8 милитаризованных речных патрульных катеров;
десантно-штурмовой катер CB90.
Как рассказали в ведомстве, некоторые из этих плавсредств будут поставлены из собственных запасов оборонного ведомства, а другие из промышленных предприятий.
Кроме того, недавно было объявлено, что Нидерланды окажут дополнительную помощь в виде боеприпасов на сумму более 100 миллионов евро.
Помощь Украине от Нидерландов
Нидерланды постоянно оказывают помощь Украине в войне. В частности, Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Так недавно премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20-ти боевых самолетов.
К тому же, Украина близка к подписанию соглашения о гарантиях безопасности с Нидерландами. Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.
Напомним, в конце ноября 2023 г. глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.
Также 1 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между Киевом и Амстердамом.
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