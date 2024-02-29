Сбитие Боинга МН17 на Донбассе. Нидерланды планируют новый иск против России

Нидерланды потратили 166 млн евро на ликвидацию последствий сбитого россиянами самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области в 2014 году. Этот счет желают выставить России.
Нидерланды готовят иск против РФ по поводу Боинга МН17
Счетная палата заявила, что расследование по преступникам обошлось в 53 млн евро. Также Нидерланды израсходовали 365 евро на чистку плюшевых игрушек погибших детей.
Об этом сообщает DeStentor со слов премьер-министра Нидерландов Марка Рютта.
Правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы по помощи Нидерландам по делу о государственной ответственности против России.
Она сейчас находится на рассмотрении Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.
Счетная палата отмечает, что речь идет о промежуточной позиции, это будет обновляться каждый год.
За 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших.
Рютте поблагодарил правительство за отчет и назвал его шагом к справедливости.
Катастрофа MH17 на Донбассе: что известно
17 июля 2014 года на захваченной пророссийскими боевиками территории Донецкой области был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 298 человек.
Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, дислоцировавшейся в Курске. ЗРК отправили в Украину, где сепаратисты и боевики использовали его в боях против ВСУ.
В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети – это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.
В 2022 году Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17. Трое обвиняемых признали виновными и приговорили к пожизненному заключению. Одним из них стал бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин.
Telegraph писало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.
Буданов прокомментировал решение Суда ООН
Недавно Международный суд ООН постановил, что Россия не финансировала террористов на востоке Украины до полномасштабного вторжения в Украину, поскольку это касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования.
В решении Международного суда ООН от 31 января по делу "Украина против России" говорится, что Россию нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, есть оружием, а не деньгами.
Это позор для международной судебной системы, это решение суда ошибка и катастрофа. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, в первую очередь для многих цивилизованных стран, – заявил Буданов.
По его словам, соответствующее решение Суда порождает серьезные риски:
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