Сбитие Боинга МН17 на Донбассе. Нидерланды планируют новый иск против России
Категория
Мир
Дата публикации

Сбитие Боинга МН17 на Донбассе. Нидерланды планируют новый иск против России

Боинг МН17
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Источник:  DeStentor

Нидерланды потратили 166 млн евро на ликвидацию последствий сбитого россиянами самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 над оккупированной частью Донецкой области в 2014 году. Этот счет желают выставить России.

Нидерланды готовят иск против РФ по поводу Боинга МН17

Счетная палата заявила, что расследование по преступникам обошлось в 53 млн евро. Также Нидерланды израсходовали 365 евро на чистку плюшевых игрушек погибших детей.

Об этом сообщает DeStentor со слов премьер-министра Нидерландов Марка Рютта.

Правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы по помощи Нидерландам по делу о государственной ответственности против России.

Она сейчас находится на рассмотрении Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.

Счетная палата отмечает, что речь идет о промежуточной позиции, это будет обновляться каждый год.

За 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших.

Эта компенсация была назначена потому, что крайне сомнительно, что преступники, осужденные нидерландским судом, когда-нибудь действительно выплатят эту сумму. Трое мужчин, двое россиян и украинец, были приговорены к пожизненному заключению в прошлом году за причастность к крушению самолета. Они не сидят в тюрьме, а находятся где-то в России, пишет издание.

Рютте поблагодарил правительство за отчет и назвал его шагом к справедливости.

Этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России.

Марк Рютте

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов

Катастрофа MH17 на Донбассе: что известно

17 июля 2014 года на захваченной пророссийскими боевиками территории Донецкой области был сбит пассажирский авиалайнер Boeing 777. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа, а именно 298 человек.

Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, дислоцировавшейся в Курске. ЗРК отправили в Украину, где сепаратисты и боевики использовали его в боях против ВСУ.

В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети – это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

В 2022 году Окружной суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17. Трое обвиняемых признали виновными и приговорили к пожизненному заключению. Одним из них стал бывший сотрудник ФСБ Игорь Гиркин.

Telegraph писало, что российский диктатор Владимир Путин лично одобрил поставку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Украину в 2014 году.

Буданов прокомментировал решение Суда ООН

Недавно Международный суд ООН постановил, что Россия не финансировала террористов на востоке Украины до полномасштабного вторжения в Украину, поскольку это касается только передачи средств и не распространяется на поставку военного оборудования.

В решении Международного суда ООН от 31 января по делу "Украина против России" говорится, что Россию нельзя признавать спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", которым в 2014 году убили 298 гражданских пассажиров и членов экипажа Боинга МН-17, есть оружием, а не деньгами.

Это позор для международной судебной системы, это решение суда ошибка и катастрофа. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, в первую очередь для многих цивилизованных стран, – заявил Буданов.

По его словам, соответствующее решение Суда порождает серьезные риски:

“[Получается] если государство-агрессор даст [боевикам-террористам] ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский “Боинг”, то, в принципе, это не будет терроризмом.

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