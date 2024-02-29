Збиття Боїнгу МН17 на Донбасі. Нідерланди планують новий позов проти Росії

Нідерланди витратили 166 млн євро на ліквідацію наслідків збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році. Цей рахунок хочуть виставити Росії.

Нідерланди готують позов проти РФ щодо Боїнгу МН17

Рахункова палата заявила, що розслідування щодо злочинців обійшлося в 53 млн євро. Також Нідерланди витратили 365 євро на чистку плюшевих іграшок загиблих дітей.

Про це повідомляє DeStentor зі слів прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Уряд звернувся до Рахункової палати з проханням підготувати витрати на допомогу Нідерландам у справі про державну відповідальність проти Росії.

Вона зараз перебуває на розгляді в Міжнародній організації цивільної авіації. Нідерланди та Австралія порушили цю справу, щоб, можливо, подати позов про відшкодування збитків проти росіян.

Рахункова палата наголошує, що йдеться про проміжну позицію, це буде оновлюватися щороку.

За 2023 рік буде додано щонайменше 16,5 млн євро. Цю суму держава виділила як компенсацію родичам загиблих.

Цю компенсацію було призначено тому, що вкрай сумнівно, що злочинці, засуджені нідерландським судом, коли-небудь дійсно виплатять цю суму. Троє чоловіків, двоє росіян і українець, були засуджені до довічного ув'язнення торік за причетність до катастрофи літака. Вони не сидять у в'язниці, а перебувають десь у Росії, — пише видання. Поширити

Рютте подякував уряду за звіт і назвав його кроком до справедливості.

Ця доповідь може призвести до обґрунтованої вимоги компенсації в судовому процесі Нідерландів проти Росії. Марк Рютте Прем'єр-міністр Нідерландів

Катастрофа MH17 на Донбаса: що відомо

17 липня 2014 року на захопленій проросійськими бойовиками території Донецької області було збито пасажирський авіалайнер Boeing 777. Тоді загинули всі пасажири та члени екіпажу, а саме 298 осіб.

Слідча комісія встановила, що Boeing був збитий ракетою, запущеною із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Він належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ, що дислокувалася в Курську. ЗРК відправили в Україну, де сепаратисти і бойовики використовували його в боях проти ЗСУ.

Унаслідок атаки загинули 298 осіб. З них дві третини — це громадяни Нідерландів. Також на борту перебували громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

У 2022 році Окружний суд Гааги виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17. Трьох обвинувачених визнали винними і засудили до довічного ув'язнення. Одним із них став колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін.

Telegraph писало, що російський диктатор Володимир Путін особисто схвалив поставку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1" в Україну 2014 року.

Буданов прокоментував рішення Суду ООН

Нещодавно Міжнародний суд ООН постановив, що Росія не фінансувала терористів на сході України до повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки це стосується лише передачі коштів і не поширюється на постачання військового обладнання.

У рішенні Міжнародного суду ООН від 31 січня у справі “Україна проти Росії”, йдеться, що Росію не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК “Бук”, яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн, ― заявив Буданов.

За його словами, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики: