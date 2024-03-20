Боеприпасы для F-16 и разведывательные БПЛА. Нидерланды предоставляют Украине 350 млн евро
Категория
Мир
Дата публикации

Боеприпасы для F-16 и разведывательные БПЛА. Нидерланды предоставляют Украине 350 млн евро

Нидерланды
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Источник:  online.ua

Нидерланды выделяют Украине 350 миллионов евро на боеприпасы для F-16 и современные разведывательные беспилотники.

Новая помощь Нидерландов

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен во время визита в Украину сообщила, что на вчерашнем заседании в формате “Рамштайн“ Нидерданды подтвердили свою постоянную поддержку Украине.

Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F-16 на сумму 150 миллионов евро непосредственно в промышленности.

Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен

Министр обороны Нидерландов

Также Нидерланды вместе со странами-партнерами заключили контракт на закупку разведывательных беспилотников для Украины на 200 миллионов евро.

В Минобороны Нидерландов уточняют, что в планах закупить значительное количество беспилотников ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance). Это делается по согласованию с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

Эти дроны уже используются и зарекомендовали себя на поле боя, — сказала Оллонгрен.

F-16 от Нидерландов

В Минобороны Нидерландов также сообщили, что страна по-прежнему обещала вновь отправить истребители F-16 в Румынию.

Самолеты там используются в центре подготовки украинских и румынских пилотов. Это касается не только самого самолета, но и всех связанных с ним запчастей и боеприпасов.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию самолетов для Украины. 18 нидерландских F-16 уже были предоставлены для использования в Румынии для обучения. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину.

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