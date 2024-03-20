Боеприпасы для F-16 и разведывательные БПЛА. Нидерланды предоставляют Украине 350 млн евро

Нидерланды выделяют Украине 350 миллионов евро на боеприпасы для F-16 и современные разведывательные беспилотники.

Новая помощь Нидерландов

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен во время визита в Украину сообщила, что на вчерашнем заседании в формате “Рамштайн“ Нидерданды подтвердили свою постоянную поддержку Украине.

Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F-16 на сумму 150 миллионов евро непосредственно в промышленности. Кайса Оллонгрен Министр обороны Нидерландов

At yesterday's #UDCG meeting The Netherlands reiterated our ongoing support for 🇺🇦.



➡️ We will procure €150 million worth of munition for Ukraine’s #F16 jets, directly from the industry. (1/2) — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) March 20, 2024

Также Нидерланды вместе со странами-партнерами заключили контракт на закупку разведывательных беспилотников для Украины на 200 миллионов евро.

В Минобороны Нидерландов уточняют, что в планах закупить значительное количество беспилотников ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance). Это делается по согласованию с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

Эти дроны уже используются и зарекомендовали себя на поле боя, — сказала Оллонгрен. Поделиться

F-16 от Нидерландов

В Минобороны Нидерландов также сообщили, что страна по-прежнему обещала вновь отправить истребители F-16 в Румынию.

Самолеты там используются в центре подготовки украинских и румынских пилотов. Это касается не только самого самолета, но и всех связанных с ним запчастей и боеприпасов.