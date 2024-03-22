У Forbes зробили прогноз щодо використання F-16 українськими пілотами

Винищувачі F-16 в Україні повинні будуть першочергово полювати на російські носії керованих авіабомб, і це може призвести до великих втрат літаків F-16 одразу після введення їх у бій.

Що чекати від використання F-16 українськими пілотами

Як пише Forbes, українські винищувачі МіГ-29 і Су-27 можуть виявляти повітряні цілі на відстані близько 80 або понад 90 км і вражати їх на відстані приблизно половини цієї відстані.

Це означає, що їм потрібно перетнути лінію фронту, щоб вступити в бій з російськими літаками, озброєними КАБ, — чого українські пілоти зазвичай не роблять, оскільки їм бракує систем РЕБ, і літаючи поблизу російських позицій, вони надзвичайно вразливі для російської ППО.

Водночас, зазначає Forbes, 50 або 60 літаків Lockheed Martin F-16 можуть дати українському командуванню нові можливості.

Оснащені системою самозахисту AN/ALQ-213, яка об'єднує датчики, капсульні постановники перешкод і засоби протидії для захисту літака від ракет, F-16 можуть безпечно літати ближче до лінії фронту або навіть над нею. Виявивши цілі на відстані до 112 км за допомогою своїх радарів AN/APG-66(V)2, пілоти F-16 можуть запускати ракети AIM-120 з відстані понад 70 км — досить далеко, щоб вразити російські бомбардувальники, не заглиблюючись углиб території Росії, — пише видання. Поширити

Яка головна перевага F-16

Крім того, однією з головних переваг F-16 є AIM-120 ракета типу “вистрілив і забув” із власним крихітним радаром, завдяки якому пілот може відступити відразу після пострілу.

Ніхто не стверджує, що F-16, який стріляє AIM-120, є суперзброєю або невразливим для ворожих ракет. Щойно Україна введе їх у бій найближчими тижнями або місяцями, то втратить F-16 і їхніх пілотів — потенційно багатьох із них. Велике питання в тому, що Київ виграє від цієї жертви, — підкреслюють у Forbes. Поширити

Якщо українське командування справді усвідомлює небезпеку, яку російські КАБ становлять для українських позицій на землі, вони мають агресивно розвернути F-16 і націлитися на російські літаки Sukhoi, вважають у Forbes.

Хоча, зазначають експерти, проблема, створювана широким використанням КАБ, найімовірніше, збережеться і вирішиться тільки за рахунок додаткових закупівель і розгортання систем протиповітряної оборони “Патріот” і F-16, оснащених сучасними системами протиповітряної оборони “повітря-повітря”.