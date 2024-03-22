В Forbes сделали прогноз по использованию F-16 украинскими пилотами

Истребители F-16 в Украине должны будут охотиться на российские носители управляемых авиабомб, и это может привести к большим потерям самолетов F-16 сразу после введения их в бой.

Что ждать от использования F-16 украинскими пилотами

Как пишет Forbes, украинские истребители МиГ-29 и Су-27 могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 80 или более 90 км и поражать их на расстоянии примерно половины этого расстояния.

Это означает, что им нужно пересечь линию фронта, чтобы вступить в бой с российскими самолетами, вооруженными КАБ — чего украинские пилоты обычно не делают, поскольку им не хватает систем РЭБ, и летая вблизи российских позиций, они чрезвычайно уязвимы для российской ПВО.

В то же время, как отмечает Forbes, 50 или 60 самолетов Lockheed Martin F-16 могут дать украинскому командованию новые возможности.

Оснащенные системой самозащиты AN/ALQ-213, объединяющей датчики, капсульные постановщики помех и средства противодействия для защиты самолета от ракет, F-16 могут безопасно летать поближе к линии фронта или даже над ней. Обнаружив цели на расстоянии до 112 км с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могут запускать ракеты AIM-120 с расстояния свыше 70 км — достаточно далеко, чтобы поразить российские бомбардировщики, не углубляясь в глубь территории России, — пишет издание. Поделиться

Какое главное преимущество F-16

Кроме того, одним из главных преимуществ F-16 является AIM-120 ракета типа "выстрел и забыл" с собственным крошечным радаром, благодаря которому пилот может отступить сразу после выстрела.

Никто не утверждает, что F-16, стреляющий AIM-120, является супероружием или неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина введет их в бой в ближайшие недели или месяцы, потеряет F-16 и их пилотов — потенциально многих из них. Большой вопрос в том, что Киев выиграет от этой жертвы, подчеркивают в Forbes. Поделиться

Если украинское командование действительно осознает опасность, которую российские КАБ представляют для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские самолеты Sukhoi, считают в Forbes.

Хотя, отмечают эксперты, проблема, создаваемая широким использованием КАБ, вероятнее всего, сохранится и решится только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны "Патриот" и F-16, оснащенных современными системами противовоздушной обороны "воздух-воздух".