В Forbes сделали прогноз по использованию F-16 украинскими пилотами

Истребители F-16 в Украине должны будут охотиться на российские носители управляемых авиабомб, и это может привести к большим потерям самолетов F-16 сразу после введения их в бой.
Что ждать от использования F-16 украинскими пилотами
Как пишет Forbes, украинские истребители МиГ-29 и Су-27 могут обнаруживать воздушные цели на расстоянии около 80 или более 90 км и поражать их на расстоянии примерно половины этого расстояния.
Это означает, что им нужно пересечь линию фронта, чтобы вступить в бой с российскими самолетами, вооруженными КАБ — чего украинские пилоты обычно не делают, поскольку им не хватает систем РЭБ, и летая вблизи российских позиций, они чрезвычайно уязвимы для российской ПВО.
В то же время, как отмечает Forbes, 50 или 60 самолетов Lockheed Martin F-16 могут дать украинскому командованию новые возможности.
Какое главное преимущество F-16
Кроме того, одним из главных преимуществ F-16 является AIM-120 ракета типа "выстрел и забыл" с собственным крошечным радаром, благодаря которому пилот может отступить сразу после выстрела.
Если украинское командование действительно осознает опасность, которую российские КАБ представляют для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские самолеты Sukhoi, считают в Forbes.
Хотя, отмечают эксперты, проблема, создаваемая широким использованием КАБ, вероятнее всего, сохранится и решится только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны "Патриот" и F-16, оснащенных современными системами противовоздушной обороны "воздух-воздух".
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