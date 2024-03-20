Представитель Минобороны США Патрик Райдер назвал ограничения для украинских военных в использовании американских истребителей F-16 Украиной после их получения от партнеров.

Какие ограничения США накладывают на Украину в использовании F-16

Райдер отметил, что получение Украиной F-16 предоставит уникальные возможности украинским военным в воздухе, однако их использование будет ограничено пределами суверенной украинской территории.

Мероприятие видит использование истребителей Украиной только в ее суверенной территории, — подчеркнул спикер Пентагона. Поделиться

Он добавил, что воздушная коалиция прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управления и поддержки этих самолетов. В том же числе коалиция занимается вопросом доставки истребителей.

Что известно о получении Украиной F-16 и результатах нового "Рамштайна"

По информации Минобороны Украины, во время 20-го заседания стран-партнеров Украины в формате “Рамштайн” обсуждалось усиление украинской ПВО.

Партнеры заверили в дальнейшем предоставлении большего количества ракет для наших систем противовоздушной обороны, отметили в ведомстве. Поделиться

Там подчеркнули, что в этой связи были процитированы слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача — обеспечить преимущество Украины в воздухе.

В этом контексте участники проинформировали, что мероприятия по подготовке истребителей F-16 идут четко по плану — Украина активно работает со всеми привлеченными странами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими партнерами.