Представитель Минобороны США Патрик Райдер назвал ограничения для украинских военных в использовании американских истребителей F-16 Украиной после их получения от партнеров.
Какие ограничения США накладывают на Украину в использовании F-16
Райдер отметил, что получение Украиной F-16 предоставит уникальные возможности украинским военным в воздухе, однако их использование будет ограничено пределами суверенной украинской территории.
Он добавил, что воздушная коалиция прилагает все усилия, чтобы научить украинских пилотов и техников управления и поддержки этих самолетов. В том же числе коалиция занимается вопросом доставки истребителей.
Что известно о получении Украиной F-16 и результатах нового "Рамштайна"
По информации Минобороны Украины, во время 20-го заседания стран-партнеров Украины в формате “Рамштайн” обсуждалось усиление украинской ПВО.
Там подчеркнули, что в этой связи были процитированы слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Небо над Украиной принадлежит украинцам. Поэтому наша общая задача — обеспечить преимущество Украины в воздухе.
В этом контексте участники проинформировали, что мероприятия по подготовке истребителей F-16 идут четко по плану — Украина активно работает со всеми привлеченными странами: США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими партнерами.
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